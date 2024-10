VIDEO Imagini virale cu Celine Dion și Adele care se îmbrățișează plângând

Adele o vede pe Céline Dion la concertul ei și coboară de pe scenă. Vedeta a mers în public și a îmbrăţişat-o pe cântăreaţă şi cu lacrimi în ochi a spus: „Persoana mea preferată”.

Adele bursts into tears after seeing Celine Dion attending her Vegas residency.



