Vulpița și Viorel au coronavirus! Mirela Vaida dă cărțile pe față

Mirela Vaida a povestit, într-un interviu acordat colegilor de trust, cum s-au desfășurat lucrurile.

„La ora 16:30, după ultima ședință de redacție, eu eram deja îmbrăcată, machiată, urma să mă cablez și să intru pe pasa cu Observatorul. În acel moment, au venit rezultatele. Noi am fost precauți și bine am făcut. Veronica s-a întors de la Blăgești (...) și a spus că are ceva probleme cu bila. Acuzând că nu se simte foarte bine...

Noi avem o echipă medicală și o ambulanță care în fiecare zi ne ia temperatura, toată lumea poartă mască, regulile sunt păstrate cu sfințenie. Când ea a acuzat stări de rău, fără să aibă febră, ne-am gândit că cel mai bine să facem acest test. Dacă tot i l-am făcut ei, i l-am făcut și soțului. Pe ea nu am mai chemat-o în emisiune, am lăsat-o acasă”, a explicat Mirela Vaida.

„Astăzi am primit confirmarea că sunt pozitivi la acest virus. Decizia a fost *Stop! Toată lumea care a intrat în contact, acasă. Chemăm firmă care să facă dezinfecție. DSP a intrat deja în legătură cu cei doi, i-au întrebat cu cine au intrat în legătură, noi am făcut o listă. Toți vor fi testați. Deși eu n-am intrat în contact direct cu ei, ne vedem doar la emisiune, nu ne îmbrățisăm, nu ne pupăm, ne vedem doar în platou, la o distanți de cel puțin trei metri, am fost și eu acum și am făcut testul rapid. A ieșit negativ. Acum aștept PCR”, a mai spus prezentatoarea Acces Direct, precizând că, dacă testul va fi negativ, va reveni la muncă.

„În afară de Veronica care a spus că are această stare de rău, dar nu alte simptome, soțul ei nu are alte simptome, niciunul dintre noi din redacție nu are simptome”, a încheiat Mirela Vaida.