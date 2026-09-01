Cel mai secetos loc de pe Pământ a fost acoperit de zăpadă. Furtuni rare au lovit deșertul Atacama, pe măsură ce El Niño se intensifică

O serie de furtuni de zăpadă s-au abătut asupra nordului statului Chile în august 2026, aducând un strat neobișnuit de zăpadă. Foto: NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

Rare furtuni de iarnă au acoperit cu zăpadă suprafețe întinse din deșertul Atacama din Chile în august 2026, zăpada ajungând din Anzi, traversând una dintre cele mai aride regiuni de pe Pământ și aproape până la coasta Pacificului, potrivit sciencedaily.

O serie de furtuni de zăpadă s-au abătut asupra nordului statului Chile în august 2026, aducând un strat neobișnuit de zăpadă în anumite zone ale deșertului Atacama. Ninsorile în această regiune renumită pentru clima sa extrem de uscată nu sunt fără precedent. Evenimente similare au avut loc în 2025 și 2011. Cu toate acestea, una dintre furtunile din august 2026 s-a remarcat prin amploarea sa neobișnuită, întinzându-se din Anzi, peste deșert, către coasta Pacificului.

Instrumentul OLI (Operational Land Imager), aflat la bordul sateliților NASA-USGS Landsat 8 și Landsat 9, a surprins schimbarea dramatică în imaginile realizate pe 6 august și 14 august, înainte și, respectiv, după o perioadă de vreme severă.

Imaginile oferă o privire detaliată asupra platoului Chajnantor, aflat în cadrul complexului vulcanic Altiplano-Puna. Această zonă situată la altitudine mare găzduiește Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), unul dintre cele mai puternice radiotelescoape din lume. Pe măsură ce zăpada abundentă și vânturile puternice au traversat regiunea, ALMA și-a suspendat operațiunile și și-a trecut antenele într-un mod de protecție pentru situații extreme.

Condițiile au devenit și mai neobișnuite mai târziu în cursul lunii. O a doua furtună a adus zăpadă proaspătă pe o zonă mult mai extinsă din nordul statului Chile. O imagine realizată pe 19 august de instrumentul MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), aflat la bordul satelitului Terra al NASA, arată cum zăpada se extinde către vest dinspre Anzi, traversează zona hiper-aridă din inima deșertului Atacama și ajunge în apropierea coastei Pacificului, la sud de orașul-port chilian Antofagasta. Mai multe observatoare astronomice importante se află în această regiune de coastă, iar unele dintre ele și-au suspendat, de asemenea, activitatea în timp ce furtuna a traversat zona.

O configurație atmosferică neobișnuită

O mare parte din precipitațiile de iarnă care ajung în această zonă a statului Chile sunt asociate cu depresiuni atmosferice izolate („cutoff lows”), sisteme de presiune scăzută care se desprind de curentul jet și care pot ajunge uneori în nordul statului Chile. René Garreaud, cercetător în domeniul științelor atmosferei la Universitatea din Chile, a declarat că un astfel de sistem a fost responsabil pentru ninsorile importante din 2025.

O depresiune atmosferică izolată s-a aflat și în spatele furtunii de la sfârșitul lunii august 2026, însă acest eveniment s-a dezvoltat în circumstanțe mai neobișnuite. Sistemul s-a desprins dintr-un talveg atmosferic („trough”) de dimensiuni excepționale, o regiune alungită caracterizată de presiune atmosferică relativ scăzută, care s-a extins pe o parte uriașă a emisferei sudice, din extremitatea sudică a Americii de Sud până în zona subtropicală.

Combinat cu cantitățile mari de umezeală din apropierea coastei, acest tipar meteorologic perturbat a generat precipitații pe o suprafață neobișnuit de extinsă. Ploaia și zăpada au căzut în larg, de-a lungul coastei, în centrul deșertului Atacama și deasupra Anzilor. Garreaud a spus că nivelul precipitațiilor a atins valori „rareori întâlnite în această regiune, în mod normal extrem de aridă”.

Precipitații echivalente cu luni întregi de ploaie, în doar trei zile

Nu toate precipitațiile au venit sub formă de zăpadă. În anumite zone de pe coasta de nord a statului Chile, acestea s-au manifestat sub formă de ploi abundente. În Taltal, aproape 40 de milimetri de precipitații s-au acumulat în trei zile. Potrivit lui Garreaud, această cantitate este de aproximativ 10 ori mai mare decât media anuală a precipitațiilor din oraș.

„Vedem astfel de evenimente doar de câteva ori, dacă nu chiar deloc, într-un deceniu.”

Precipitațiile intense au avut consecințe grave. Viiturile de noroi și inundațiile rapide au lovit anumite zone din nordul statului Chile, provocând perturbări și pagube pe scară largă. Serviciul Național pentru Prevenirea și Răspunsul în caz de Dezastre (SENAPRED) a raportat că mii de persoane au fost afectate, iar sute de locuințe au suferit pagube majore.

El Niño pregătește terenul pentru o iarnă mai ploioasă

Garreaud a indicat intensificarea fenomenului El Niño drept un factor important în contextul iernii neobișnuit de ploioase care se desfășoară în centrul și nordul statului Chile. Furtunile din august nu au fost primele evenimente majore ale sezonului. Un eveniment important produs în iulie a avut, de asemenea, consecințe semnificative în regiunea Norte Chico din Chile.

În timpul fenomenului El Niño, anticiclonul subtropical din Pacific, care în mod obișnuit contribuie la menținerea condițiilor uscate în regiune, slăbește. În același timp, este mai probabil să se formeze un anticiclon de blocaj deasupra Pacificului de Sud, în apropierea extremității sudice a continentului.

Împreună, aceste schimbări atmosferice deplasează către Ecuator traiectoria furtunilor din emisfera sudică, facilitând astfel pătrunderea unor sisteme meteorologice puternice în zone din Chile care, în mod normal, sunt extrem de aride.