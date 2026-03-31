Circularitatea apei, noul obiectiv major al Philip Morris România: pași concreți și impactul local

Philip Morris România și-a propus un obiectiv ambițios: să atingă circularitate completă a apei în fabrica din Otopeni până în 2033. foto: PMI

Într-o perioadă în care România se confruntă tot mai des cu secetă, inundații și presiune pe resursele naturale, companiile își regândesc modul în care folosesc apa.

În acest context, Philip Morris România și-a propus un obiectiv ambițios: să atingă circularitate completă a apei în fabrica din Otopeni până în 2033, în linie cu strategia globală a Philip Morris International (PMI). Ținta pare tehnică, dar impactul este foarte concret. În practică, înseamnă ca fiecare litru de apă folosit să fie tratat, reutilizat sau returnat mediului într-o formă sigură.

Ce înseamnă circularitatea apei?

Pe scurt, conceptul pornește de la o idee simplă: apa nu este o resursă infinită. Circularitatea presupune reducerea consumului la sursă, eliminarea pierderilor și reintroducerea apelor tratate în procesele interne sau în ecosisteme, acolo unde legislația permite.



În cazul Philip Morris România, acest lucru se traduce în optimizări tehnice în fabrică, dar și în schimbarea modului în care este gândită producția, cu accent pe eficiență și pe impact cât mai redus asupra mediului.

România, parte dintr-un program internațional de testare a soluțiilor „verzi”

Activitățile locale ale companiei fac parte dintr-un proiect pilot internațional derulat în România, Italia, Grecia, Turcia și Indonezia. Proiectul testează tehnologii avansate de reutilizare a apei, soluții pentru recuperarea apelor tratate și metode de restaurare hidrologică.



Practic, fabrica din România contribuie activ cu date, scenarii și metode care vor fi folosite ulterior în toate fabricile la nivel global.

Cum arată în practică un sistem industrial care încearcă să nu risipească nicio picătură

Fabrica din Otopeni a primit certificarea Alliance for Water Stewardship (AWS) în 2020 și recertificări în fiecare an de atunci. AWS este un cadru internațional care promovează utilizarea responsabilă a apei, protejarea calității acesteia și colaborarea cu autoritățile și comunitățile locale.



Concret, în fabrică se fac monitorizări riguroase, evaluări ale consumului și analize permanente pentru a identifica pierderile și zonele de optimizare. Un element important este și verificarea continuă a calității apelor uzate, înainte ca acestea să fie evacuate în sistemul public, în conformitate cu legislația românească.

Un studiu care deschide drumul către o utilizare mai inteligentă a apei

La finalul lui 2025, Universitatea Tehnică de Construcții București, Facultatea de Hidroinginerie și Managementul Resurselor de Apă, în colaborare cu Green Academy au realizat pentru Philip Morris România un studiu de circularitate a apei care analizează în detaliu modul în care este folosită și tratată apa în fabrica din România. Studiul include și o „radiografie” a zonei hidrografice: riscuri de secetă, calitatea surselor, riscuri de inundații și vulnerabilități ale infrastructurii locale.

Rezultatul? Există un potențial real ca apele tratate să fie reutilizate în diverse procese interne, de la cele tehnologice până la completarea altor nevoi din fabrică.

În plus, studiul arată că implicarea comunității și a autorităților locale este esențială pentru proiectele viitoare: gestionarea apei este un efort care nu se poate face izolat.

„Beneficial wastewater”: apa tratată care devine resursă

Un concept important introdus de filozofia PMI este „beneficial wastewater”, adică apa uzată tratată care poate avea o utilizare concretă și sigură după procesare.



Dacă acest model este implementat la scară largă, fabricile nu doar că reduc presiunea pe resursele naturale, ci reușesc să returneze în mediu o apă de o calitate mai bună decât cea preluată inițial. În esență, apa este privită ca un capital natural, nu doar ca un ingredient al producției.

De ce contează acest lucru pentru România

Schimbările climatice exercită o presiune tot mai mare asupra resurselor de apă, iar perioadele de secetă devin din ce în ce mai frecvente. În aceste condiții, găsirea unor soluții eficiente pentru folosirea, protejarea și reutilizarea apei devine esențială, atât în mediul urban, cât și în industrie.



Proiecte precum cel implementat de Philip Morris România nu sunt simple inițiative punctuale, ci contribuie la construirea unui model de producție capabil să facă față noilor realități climatice și să reducă presiunea asupra resurselor naturale în anii care urmează.