Cum îți dai seama dacă un copac e mort și ce trebuie să faci

Există mai multe semne ale unui copac mort care se pot observa cu ochiul liber. Foto: Getty Images

Un copac din curte care nu mai are frunze, prezintă crăpături în trunchi sau începe să se încline brusc poate ridica semne de întrebare. Nu înseamnă însă că arborele este neapărat mort. Unele dintre aceste simptome pot indica o boală sau o problemă care încă poate fi tratată. Există mai multe semne ale unui copac mort pe care le poți observa, dar este important să le analizezi bine înainte de a lua o decizie, potrivit The Spruce.

Semne care îți spun că un copac este mort

Unul dintre primele lucruri pe care le poți observa este lipsa frunzelor. Dacă este primăvară sau vară, iar ceilalți copaci din jur au înverzit, dar unul a rămas fără frunze, poate exista o problemă. Acest lucru nu confirmă însă că arborele a murit. Poate fi bolnav și ar putea fi salvat dacă primește îngrijirea potrivită.

Și frunzele care rămân prinse de ramuri în sezonul rece pot fi un indiciu, în anumite situații. Toamna și iarna, unii copaci își pierd frunzele, în timp ce alții le pot păstra mai mult timp. Dacă un arbore care, în mod normal, își pierde frunzele rămâne cu frunziș uscat, este indicat să verifici și celelalte semne.

Un alt indiciu important este starea trunchiului. Dacă scoarța a fost îndepărtată complet de jur împrejurul trunchiului, arborele poate să nu mai supraviețuiască, deoarece este întreruptă circulația substanțelor nutritive între rădăcini și restul copacului. Chiar și deteriorarea scoarței pe o porțiune mare din trunchi poate crește riscul ca arborele să moară.

Crăpăturile adânci, dispuse vertical, trebuie și ele tratate cu atenție. Nu orice fisură înseamnă că arborele este mort, însă o despicătură mare poate semnala o problemă reală. Dacă este însoțită de alte simptome, precum ramuri uscate sau înclinarea trunchiului, riscul poate fi mai mare. În astfel de situații, evaluarea unui specialist în arbori este importantă, deoarece unele crăpături pot fi remediate fără ca arborele să fie tăiat.

Scoarța care începe să se desprindă poate fi un alt semn, dar trebuie interpretată cu grijă. Există specii de copaci la care exfolierea scoarței este un proces natural, iar unele exemplare se pot recupera chiar și după deteriorări importante. Mai îngrijorător este cazul în care scoarța este afectată pe întreaga circumferință a trunchiului. Dacă lemnul rămas la vedere este vechi, neted și nu prezintă semne de vindecare, iar alte indicii sugerează că arborele nu mai este viu, este necesară o evaluare atentă.

Prezența ciupercilor poate indica, de asemenea, probleme. Ciupercile care apar pe trunchi sau în jurul bazei copacului pot semnala descompunerea lemnului ori putrezirea rădăcinilor. Totuși, nu orice ciupercă este un semn că arborele este mort: unele se dezvoltă pe țesuturi deja moarte, fără să afecteze neapărat părțile sănătoase. Dacă apar numeroase ciuperci în jurul rădăcinilor, mai ales la un copac care pare slăbit, este recomandată verificarea stării acestuia.

Un semn care nu trebuie ignorat este înclinarea bruscă a copacului. Dacă arborele începe să se aplece într-un timp scurt, iar solul din jurul bazei pare ridicat, moale sau instabil, este posibil ca rădăcinile să fie afectate. Putrezirea rădăcinilor poate reduce stabilitatea copacului și poate crește riscul de prăbușire.

O înclinare nu înseamnă automat că arborele este pe moarte. Direcția vântului, forma ramurilor și panta terenului pot influența modul în care crește un copac. Schimbarea bruscă a poziției, mai ales dacă este însoțită de crăpături sau de modificări ale solului, este însă un motiv serios de îngrijorare.

Pentru o verificare orientativă, poți zgâria foarte ușor cu un cuțit curat o porțiune mică de scoarță de pe o ramură. Dacă sub stratul exterior apare țesut verde și umed, ramura respectivă este încă vie. Dacă țesutul este maroniu și uscat, ramura poate fi moartă, dar un singur test nu stabilește starea întregului copac. Verificarea trebuie făcută în mai multe puncte, fără a răni inutil arborele.

Ce trebuie să faci dacă ai în curte un copac mort

Dacă observi mai multe dintre aceste semne, nu te grăbi să tai copacul înainte de a afla dacă mai poate fi salvat. Lipsa frunzelor, scoarța deteriorată sau apariția ciupercilor pot avea cauze diferite, iar un specialist poate stabili dacă arborele este mort, bolnav sau afectat doar parțial.

Primul pas este să ceri părerea unui specialist, mai ales dacă trunchiul prezintă crăpături mari, copacul se înclină brusc sau există indicii că rădăcinile putrezesc. Un arbore instabil poate cădea peste oameni, locuințe, mașini sau alte construcții. Dacă observi că se deplasează ori că solul din jurul rădăcinilor se ridică, păstrează distanța și nu încerca să îl tai singur.

Dacă specialistul confirmă că arborele este mort și prezintă un risc, îndepărtarea lui poate fi cea mai sigură soluție. Tăierea unui copac mare sau instabil poate fi periculoasă și ar trebui lăsată în seama personalului specializat. În funcție de starea arborelui, pot exista și alte opțiuni, precum îndepărtarea ramurilor periculoase sau intervenții care să îi prelungească viața, dacă acesta mai poate fi salvat.

Important este să nu te bazezi pe un singur simptom. Analizează aspectul frunzelor, starea trunchiului, eventualele ciuperci și stabilitatea copacului. Atunci când există dubii, evaluarea unui specialist este cea mai sigură cale de a afla dacă arborele mai poate fi salvat sau dacă trebuie îndepărtat.