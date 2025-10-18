De la „plămânii Pământului” la surse de poluare: pădurile tropicale din Australia emit acum mai mult carbon decât absorb

Copacii stochează carbon pe măsură ce cresc și îl eliberează atunci când se descompun sau mor. Foto: Getty Images

Este dezastru ecologic în Australia, unde copacii, supranumiți „plămânii Pământului”, au ajuns să contribuie la criza climatică, devenind surse de poluare. Pădurile tropicale australiene sunt primele din lume unde copacii s-au transformat din puțuri de carbon în surse de emisii din cauza temperaturilor extreme și a mediului tot mai secetos, relatează The Guardian.

Schimbarea, care s-a produs la nivelul trunchiurilor copacilor și crengilor nu și la sistemul de rădăcini, a început în urmă cu 25 de ani, potrivit unui studiu recent publicat în revista Nature.

Copacii stochează carbon pe măsură ce cresc și îl eliberează atunci când se descompun sau mor. În general, pădurile tropicale sunt considerate „puțuri de carbon” — absorb mai mult CO₂ decât eliberează —, iar până acum se credea că această capacitate crește odată cu creșterea concentrației de dioxid de carbon din atmosferă.

Însă aproape 50 de ani de date colectate din pădurile tropicale din Queensland au arătat că acest rol crucial de rezervor al carbonului ar putea fi amenințat.

Cercetarea indică faptul că, în urmă cu circa 25 de ani, trunchiurile și ramurile copacilor din aceste păduri au devenit emițători net de carbon, din cauza creșterii mortalității arborilor și a unei regenerări insuficiente.

„Este prima pădure tropicală de acest fel care arată un asemenea simptom al schimbării. Știm că pădurile tropicale din Australia se află într-un climat ceva mai cald și mai uscat decât pădurile tropicale de pe alte continente, iar acest lucru ar putea reprezenta o imagine a viitorului pentru pădurile tropicale din alte părți ale lumii”, a declarat autoarea principală a studiului, dr. Hannah Carle, de la Universitatea Western Sydney.

Prof. Adrienne Nicotra, de la Universitatea Națională Australiană, coautoare a studiului, a afirmat că rămâne de văzut dacă pădurile tropicale din Australia sunt un semnal de avertizare pentru restul pădurilor tropicale din lume, subliniind nevoia unor cercetări suplimentare.

Dacă ipoteza se confirmă, rezultatele ar putea avea implicații majore pentru modelele climatice globale, bugetele de carbon și politicile climatice.

„Aceasta este prima dată când a fost identificat clar un asemenea punct de cotitură — trecerea de la puț de carbon la sursă de carbon — în pădurile tropicale, și nu doar pentru un singur an, ci pentru o perioadă de 20 de ani”, a declarat prof. David Karoly, profesor emerit la Universitatea din Melbourne și expert în știința schimbărilor climatice.

Karoly, care nu a fost implicat în studiu, a explicat că, la scară globală, proporția de CO₂ absorbită de păduri, copaci și plante a fost relativ stabilă în ultimele două-trei decenii, iar multe modele climatice și politici se bazează pe presupunerea că această tendință va continua.

Dar dacă schimbări similare — de la absorbție la emisii — vor fi observate și în alte păduri tropicale, proiecțiile climatice actuale ar putea subestima încălzirea globală viitoare. „Ceea ce este o veste proastă”, a spus el.

Chiar dacă balanța dintre absorbția și pierderea de carbon s-a modificat, aceste păduri continuă să joace un rol important în captarea CO₂-ului, a adăugat Karoly. Totuși, capacitatea lor redusă de a absorbi carbon suplimentar va face reducerea emisiilor „mult mai dificilă” și va impune o tranziție și mai rapidă de la combustibilii fosili.

Analiza s-a bazat pe un set unic de date privind pădurile, care datează din 1971, incluzând înregistrări pentru aproximativ 11.000 de copaci din 20 de situri forestiere din Queensland. Studiul a luat în calcul carbonul stocat deasupra solului, în trunchiuri și ramuri, dar nu și pierderile sau câștigurile din sol și rădăcini.

Dr. Raphael Trouvé, specialist în dinamica pădurilor la Universitatea din Melbourne, care nu a participat la studiu, a subliniat importanța colectării și menținerii pe termen lung a datelor.

Cercetarea sa publicată la începutul acestui an — care a arătat că pădurile de eucalipt (mountain ash) se răresc rapid pe fondul condițiilor mai calde și mai uscate — s-a bazat pe un alt set de date de 50 de ani colectate din pădurile statului Victoria.

Descoperirile surprinzătoare din pădurile tropicale australiene arată valoarea acestor date pentru înțelegerea schimbărilor de mediu, a adăugat el. „Credeam că pădurea va putea stoca mai mult carbon, pe măsură ce concentrația de CO₂ crește. Dar, analizând aceste seturi de date empirice pe termen lung, vedem că nu este așa – ne permit să confruntăm teoria cu realitatea și să înțelegem mai bine cum funcționează aceste ecosisteme.”