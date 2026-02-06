Dezastru ecologic în capitala Noii Zeelande, unde zeci de milioane de litri de apă uzată netratată s-au scurs în mare

Locuitorii capitalei Noii Zeelande au fost sfătuiţi să nu intre în apă, să nu adune fructe de mare şi să nu-şi plimbe câinii pe plajele locale, după o avarie produsă la staţia de epurare a apelor uzate, scrie The Guardian.

O scurgere de apă uzată în Wellington, capitala Noii Zeelande, a fost descrisă de autorităţile locale drept ”dezastru ecologic”, reparaţiile la staţia de epurare a apelor uzate din oraş urmând să dureze luni de zile.

⚠️ SEWAGE DISCHARGE AT MOA POINT – STAY OUT OF BEACHES ON THE SOUTH COAST



Kia ora. Please see an updated map of the ongoing discharge of untreated sewage from the Moa Point Wastewater Treatment Plant. pic.twitter.com/pntMKflZET — Wellington City Council (@WgtnCC) February 4, 2026

Miercuri, nivelurile inferioare ale staţiei de epurare a apelor uzate Moa Point au fost complet inundate, după ce ploile torenţiale au provocat refluxul apelor uzate în conducta de evacuare de 1,8 km care, în mod normal, deversează apele uzate tratate în strâmtoarea Cook, potrivit Wellington Water. Ca urmare, apele uzate netratate au început să curgă printr-o conductă de evacuare mai scurtă, de cinci metri, în apele de pe coasta de sud a Wellingtonului.

70 Million Litres a Day of shit being thrown into South Wellington Coast. Unbelievable, Tragic for the Community and the nation. NZs Infrastructure is teetering on the brink. And that Includes our Health and Education Sectors. Shameful. #3rdWorld pic.twitter.com/reSODcvpR6 — WestSide 8345 (@tauhenare) February 4, 2026

Directorul executiv al Wellington Water, Pat Dougherty, a declarat că aproximativ 70 de milioane de litri de ape uzate neprelucrate s-au scurs în apele din jur, a raportat 1News din Noua Zeelandă. Dougherty a spus că ”nu ştie” de ce conducta de evacuare s-a defectat, adăugând: ”Conducta de evacuare are o capacitate mai mare decât staţia de epurare în sine, fiind proiectată să funcţioneze indiferent de situaţie”.

Primarul oraşului Wellington, Andrew Little, a descris joi scurgerea ca fiind o ”defecţiune catastrofală”, spunând: ”Aceasta este o staţie de epurare care tratează apele uzate ale unui oraş mare şi a cedat complet, pur şi simplu s-a oprit complet”.

Într-o actualizare pe Facebook, vineri dimineaţă, Wellington Water a declarat că a restabilit parţial funcţionarea conductei lungi de evacuare şi a sistemului de filtrare, care elimină tampoanele sanitare şi şerveţelele umede din apele uzate.

Compania a declarat că în prezent poate pompa ”900 de litri pe secundă de ape uzate prin conducta lungă de evacuare”, menţionând: ”Aceasta reprezintă cea mai mare parte a apelor uzate într-o zi obişnuită, dar în timpul fluxurilor de vârf de-a lungul zilei va trebui să folosim conducta scurtă de evacuare. Riscul pentru sănătatea publică rămâne.Vom continua să lucrăm pe tot parcursul weekendului pentru a creşte cât mai mult volumul de curgere prin conducta lungă de evacuare, pentru a reduce utilizarea conductei scurte de evacuare. Situaţia este complexă şi, în acest stadiu, nu putem oferi un termen pentru când se va întâmpla acest lucru”.

Locuitorii din zonă, inclusiv proprietarii şcolilor de scufundări care funcţionează în apropiere, şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la impactul deversării.

Dave Drane, proprietarul Dive Wellington, a declarat pentru Otago Daily Times: ”Ne va afecta financiar în multe feluri. Nu numai din cauza publicităţii negative, care îi face pe oameni să se gândească: «Ei bine, nu voi învăţa să fac scufundări în Wellington», ci şi din cauza rezervărilor pe care va trebui să le anulăm”. El a spus că până la 30 de studenţi au fost deja nevoiţi să anuleze scufundările planificate în rezervaţia din apropiere.

Comentând evenimentul, Departamentul de conservare din Noua Zeelandă a declarat că este ”extrem de îngrijorat”, iar consilierul în ştiinţe marine Shane Geange a afirmat: ”Apele uzate şi apele reziduale care pătrund în mediul marin reprezintă o ameninţare imediată şi gravă pentru o gamă largă de funcţii ecologice şi specii, dar cred că principala preocupare este legată de sănătatea publică, aspect gestionat în mod activ de autorităţile sanitare din Greater Wellington.”