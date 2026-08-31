Diana Buzoianu anunță finalizarea proiectului PNRR pentru monitorizarea pădurilor: „Imagini prin satelit, camere video și scanere”

Şefa de la Mediu a adăugat că tehnologia nu înlocuieşte controlul din teren. Foto: Hepta

Proiectul privind monitorizarea pădurilor din România, prin imagini satelitare, camere video şi echipamente de scanare, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a fost finalizat, a anunţat ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, într-o postare publicată, luni, pe pagina sa de socializare, potrivit Agerpres.

"Am finalizat la Ministerul Mediului proiectul din PNRR privind monitorizare a pădurilor! Vom avea imagini satelitare, camere video şi echipamente de scanare ale pădurilor din România! Ce înseamnă asta mai pe înţelesul tuturor? Toate componentele din PNRR ale proiectului au fost realizate şi recepţionate. Sistemul reuneşte trei tehnologii care au fost implementate: monitorizarea pădurilor prin imagini satelitare, monitorizarea video a transporturilor de materiale lemnoase cu ajutorul inteligenţei artificiale şi scanarea pădurilor cu tehnologie LiDAR. Tăierile ilegale au distrus zeci de ani de zile plămânul verde al României: pădurile noastre. În faţa mafiei lemnului, avem nevoie de instrumente de ultimă tehnologie pentru a putea prinde infractorii. Închidem, aşadar, un proiect esenţial pentru modul în care România îşi monitorizează pădurile. Prin PNRR am creat instrumentele care ne permit să vedem mai repede ce se întâmplă în teren, să identificăm modificările suspecte, să verificăm transporturile de lemn şi să avem date mult mai precise despre starea pădurilor", a precizat Buzoianu, pe Facebook.

Şefa de la Mediu a adăugat că tehnologia nu înlocuieşte controlul din teren, dar îl face mult mai eficient, fiind "un pas important pentru reducerea tăierilor ilegale şi pentru un management al pădurilor bazat pe date reale".

"Pe scurt: vor putea fi monitorizaţi prin satelit aproximativ 70.000 kmp˛ de vegetaţie forestieră. Sistemul va compara imaginile şi va genera alerte atunci când identifică modificări ale vegetaţiei forestiere, acolo unde nu există avize. Vom avea 350 de puncte de monitorizarea transporturilor de lemn cu camere video. Sistemul corelează informaţiile captate de camere cu datele declarate în SUMAL şi lansează alerte în cazul în care maşini sunt surprinse transportând lemn fără aviz. Cea de-a treia componentă utilizează tehnologia LiDAR pentru scanarea fondului forestier. Practic, se va putea realiza un model digital al pădurilor din România", a subliniat Diana Buzoianu.

Valoarea totală a proiectului este de 272,605 milioane de lei, iar sistemul informatic este interconectat cu SUMAL.