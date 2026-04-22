Energiile regenerabile au depășit cărbunele pentru prima dată în 2025, deși cererea de electricitate a explodat

Prin energii regenerabile se înțeleg energia solară, cea eoliană și hidroenergia produsă de baraje.

Energiile regenerabile au generat mai multă electricitate decât cărbunele în 2025, marcând o premieră istorică, potrivit unui raport publicat de think tank-ul britanic Ember privind producția globală de electricitate, potrivit Le Monde.

„Am intrat în era creșterii economice curate”, afirmă autorii raportului, subliniind că energia produsă din cărbune este cea care generează cele mai mari cantități de gaze cu efect de seră.

Prin energii regenerabile se înțeleg energia solară, cea eoliană și hidroenergia produsă de baraje. Aceste surse reprezintă în prezent 34% din producția globală de electricitate, depășind cărbunele, care a ajuns la 33%. O altă premieră, potrivit raportului Ember, este că energia eoliană și cea solară au depășit combustibilii fosili în Uniunea Europeană în 2025.

Această creștere a ponderii surselor regenerabile este determinată în principal de energia solară. Capacitățile de producție solară, bazate pe panouri fotovoltaice, s-au extins semnificativ la nivel global, înregistrând o creștere de 30% până în 2025. Este o evoluție de zece ori mai mare comparativ cu nivelul de acum zece ani, notează autorii raportului.

În același timp, se estimează că ponderea combustibililor fosili (cărbune, gaze și petrol) în mixul energetic global va scădea ușor, cu 0,2%, până în 2025. Este doar a cincea oară în secolul XXI când se înregistrează o astfel de scădere.

Studiul Ember se bazează, în special, pe date din 91 de țări, care reprezintă 93% din cererea globală de electricitate. Potrivit acestor date, producția de energie regenerabilă, în special cea solară, a acoperit integral creșterea consumului de electricitate.

„Particularitatea anului 2025 este că a înregistrat o creștere destul de puternică a cererii”, subliniază Nicolas Fulghum, unul dintre autorii raportului. „În trecut, am observat scăderi ale producției de energie din surse fosile în ani de criză, precum în 2009, în timpul crizei financiare globale, sau în 2020, în timpul pandemiei de Covid-19. Însă creșterea energiei curate este acum atât de mare încât poate acoperi toate nevoile suplimentare.”

Țările în curs de dezvoltare, în special China, au condus tranziția către energia curată, în timp ce națiunile mai bogate, inclusiv SUA și UE, s-au bazat mai mult decât înainte pe combustibilii fosili care încălzesc planeta pentru producția de electricitate.