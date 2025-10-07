Premieră mondială istorică: Energia „verde” a depășit cărbunele ca principală sursă de electricitate. Ce țări conduc schimbarea globală

Fermă solară în China. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: hepta/ ImagineChina/ Zhu haipeng

Energia regenerabilă a depășit cărbunele ca principală sursă de electricitate la nivel mondial în prima jumătate a acestui an – o premieră istorică, conform noilor date de la think tank-ul global de energie Ember, citate de BBC.

Cererea de electricitate crește în întreaga lume, însă creșterea puternică a energiei solare și eoliene a acoperit 100% din cererea suplimentară de electricitate, ajutând chiar la o ușoară scădere a utilizării cărbunelui și gazelor. Cu toate acestea, Ember spune că titlurile ascund o realitate globală mixtă.

Țările în curs de dezvoltare, în special China, au condus tranziția către energia curată, în timp ce națiunile mai bogate, inclusiv SUA și UE, s-au bazat mai mult decât înainte pe combustibilii fosili care încălzesc planeta pentru producția de electricitate.

Această divizare este probabil să devină mai pronunțată, conform unui alt raport al Agenției Internaționale pentru Energie (IEA). Aceasta prezice că energia regenerabilă va crește mult mai puțin decât era estimat în SUA, ca rezultat al politicilor administrației președintelui Donald Trump.

Cărbunele, un mare contributor la încălzirea globală, a rămas cea mai mare sursă individuală de generare a energiei la nivel mondial în 2024, o poziție pe care o deține de peste 50 de ani, conform IEA.

Ce țări conduc tranziția globală de la cărbune la energie regenerabilă

China rămâne de departe lider în creșterea energiei curate, adăugând mai multă capacitate solară și eoliană decât restul lumii la un loc. Acest lucru a permis ca producția de energie regenerabilă în China să crească mai rapid decât cererea de electricitate, contribuind astfel la reducerea producției din combustibili fosili cu 2%.

India a înregistrat o creștere mai lentă a cererii de electricitate și a adăugat, de asemenea, o capacitate semnificativă nouă de energie solară și eoliană, ceea ce a însemnat o reducere a utilizării cărbunelui și gazului.

În schimb, țările dezvoltate precum SUA și UE au înregistrat tendințe opuse.

În SUA, cererea de electricitate a crescut mai rapid decât producția de energie curată, crescând dependența de combustibili fosili, în timp ce în UE, luni de performanță slabă a energiei eoliene și hidroenergetice au dus la o creștere a generării pe bază de cărbune și gaze.

Într-un raport separat, IEA și-a redus la jumătate previziunile pentru creșterea energiei regenerabile în SUA în acest deceniu. Anul trecut, agenția estima că SUA va adăuga 500 GW de capacitate nouă de energie regenerabilă – în special solară și eoliană – până în 2030. Acum, această estimare a fost redusă la 250 GW.

Analiza IEA reprezintă cea mai detaliată evaluare de până acum a impactului politicilor administrației Trump asupra eforturilor globale de tranziție către surse de energie mai curate și subliniază abordarea dramatic diferită a SUA față de China.

În timp ce exporturile de tehnologii curate ale Chinei cresc rapid, SUA se concentrează pe încurajarea lumii să cumpere mai mult din petrolul și gazele sale.

Un punct de cotitură „crucial”

În ciuda acestor diferențe regionale, Ember consideră acest moment un „punct crucial de cotitură”.

Analista senioră Ember, Malgorzata Wiatros-Motyka, a spus că acesta „marchează începutul unei schimbări în care energia curată ține pasul cu creșterea cererii”.

Energia solară a livrat cea mai mare parte a creșterii, acoperind 83% din creșterea cererii de electricitate. Aceasta a fost cea mai mare sursă de energie nouă la nivel global pentru al treilea an consecutiv.

Majoritatea energiei solare (58%) se află acum în țări cu venituri mai mici, multe dintre acestea înregistrând o creștere explozivă în ultimii ani.

Aceasta se datorează reducerilor spectaculoase de costuri. Prețurile la energia solară au scăzut cu uimitoarele 99,9% din 1975 și acum este atât de ieftină încât piețe mari pentru solar pot apărea într-o țară într-un singur an, mai ales acolo unde electricitatea din rețea este scumpă și nesigură, spune Ember.

Importurile de panouri solare au „explodat” în unele țări

De exemplu, Pakistan a importat panouri solare capabile să genereze 17 gigawați (GW) de energie solară în 2024, de două ori mai mult decât anul precedent, echivalentul a aproximativ o treime din capacitatea actuală de generare a electricității a țării.

Africa este, de asemenea, în plină expansiune solară, cu importuri de panouri în creștere cu 60% față de anul precedent, până în iunie. Africa de Sud, dependentă de cărbune, a condus acest proces, în timp ce Nigeria a depășit Egiptul, ajungând pe locul doi cu o capacitate de generare solară de 1,7 GW – suficientă pentru a acoperi cererea de electricitate a aproximativ 1,8 milioane de locuințe în Europa.

Unele țări africane mai mici au înregistrat creșteri și mai rapide, Algeria crescând importurile de 33 de ori, Zambia de 8 ori și Botswana de 7 ori.

În unele țări, creșterea rapidă a energiei solare creează provocări neașteptate.

În Afganistan, utilizarea pe scară largă a pompelor de apă solare scade nivelul apei subterane, punând în pericol accesul pe termen lung la această resursă. Un studiu realizat de Dr. David Mansfield și firma de date satelitare Alcis avertizează că unele regiuni s-ar putea usca în cinci până la zece ani, punând în pericol mijloacele de trai a milioane de oameni.

Țările din „centura solară” și „centura eoliană” globală

Adair Turner, președintele Comisiei pentru Tranziția Energetică din Marea Britanie, spune că țările din „centura solară” și „centura eoliană” globală se confruntă cu provocări energetice foarte diferite.

Națiunile din centura solară – incluzând mare parte din Asia, Africa și America Latină – au nevoie de cantități mari de electricitate pentru aer condiționat pe timpul zilei. Aceste țări pot reduce semnificativ costurile energetice aproape imediat prin adoptarea sistemelor bazate pe energie solară, sprijinite de baterii tot mai accesibile care stochează energia de la zi până noapte.

Țările din centura eoliană, precum Marea Britanie, se confruntă cu obstacole mai dificile. Costurile turbinelor eoliene nu au scăzut la fel de mult ca cele ale panourilor solare – doar cu aproximativ o treime în ultimul deceniu. Dobânzile mai mari au crescut, de asemenea, costurile de împrumut și au ridicat prețul general pentru instalarea parcurilor eoliene în ultimii ani.

Echilibrarea ofertei este mai complicată: perioadele fără vânt iarna pot dura săptămâni, necesitând surse de rezervă de energie pe care bateriile singure nu le pot asigura – ceea ce face sistemul mai scump de construit și operat.

Dar oriunde în lume, dominația copleșitoare a Chinei în industriile de tehnologie curată rămâne incontestabilă, arată alte date noi de la Ember.

În august 2025, exporturile Chinei de tehnologie curată au atins un record de 20 miliarde de dolari, impulsionate de creșterea vânzărilor de vehicule electrice (+26%) și baterii (+23%). Împreună, vehiculele electrice și bateriile Chinei valorează acum de mai mult decât dublul exporturilor sale de panouri solare.