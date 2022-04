Avertismentul unui expert în climă la NASA: "Vom pierde totul! Pământul este pe o traiectorie greşită. Sunt semne peste tot"

„Vom pierde totul”, spune Peter Kalmus, expert în climă la NASA, care s-a legat cu lanțuri de gardul unei sucursale de bancă JP Morgan Chase, pentru a protesta cu privire la lipsa de acțiuni a guvernului american față de schimbările climatice.

„Nu este de glumă și nu mințim cu așa ceva, nici măcar nu exagerăm”. mai spune omul de știință subliniind că Pământul ar putea deveni într-o bună zi de nelocuit.

Here's a video of the action we took in Los Angelespic.twitter.com/TlYrwwGB8v