În 2020, SUA au eliminat 69 de baraje, reconectând 1.004 kilometri de râuri și refăcând habitatele pentru somoni și pești nativi

Barajul Glenn Canyon din SUA. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

În Statele Unite, unele râuri au început să curgă din nou prin locuri în care odinioară se aflau baraje. În 2020, 69 de baraje au fost eliminate în 23 de state, redeschizând sute de kilometri de cursuri de apă care fuseseră blocate timp de decenii, potrivit Times of India.

Unele dintre structuri își depășiseră scopul pentru care fuseseră construite, în timp ce altele deveniseră costisitoare de întreținut sau ridicau probleme tot mai mari de siguranță. Pentru pești și fauna sălbatică, schimbările puteau fi semnificative, deoarece au fost restaurate căile de acces către porțiuni ale râurilor care fuseseră mult timp izolate.

Lucrările au continuat chiar și în condițiile în care pandemia de Covid-19 a perturbat proiectele de construcție și restaurare din întreaga țară.

Potrivit American Rivers, de la un baraj industrial devenit inutil din Indiana până la barierele care afectau habitatele somonilor din Washington, aceste demolări au arătat cum deciziile privind infrastructura îmbătrânită pot transforma, în același timp, râurile, habitatele și comunitățile din apropiere.

La sfârșitul anului, numărul total al barajelor eliminate în SUA din 1912 ajunsese la 1.797.

Eliminarea barajelor din SUA în 2020 a vizat siguranța, infrastructura îmbătrânită și restaurarea râurilor

Cele 69 de demolări înregistrate în 2020 au dus numărul barajelor eliminate în SUA din 1912 la 1.797. Ohio a înregistrat cel mai mare număr de demolări în acel an, cu 11, în timp ce Massachusetts și New York au avut câte șase, potrivit datelor raportate.

Lucrările nu s-au oprit atunci când programele obișnuite de construcție au fost perturbate de Covid-19. Inginerii, contractorii, autoritățile locale, grupurile de conservare și alți parteneri au continuat proiectele acolo unde acest lucru a putut fi făcut în condiții de siguranță.

Nu a existat un singur motiv pentru eliminarea unui baraj. În unele locuri, structura devenise inutilă. În altele, problema era reprezentată de siguranța publică, migrația peștilor sau costurile de întreținere a infrastructurii îmbătrânite. Câteva proiecte au combinat mai multe dintre aceste motive.

De ce eliminarea barajelor devenite inutile a devenit o prioritate în SUA

Se estimează că în SUA există peste 90.000 de baraje pe râuri. Acestea variază de la mari proiecte de infrastructură până la bariere relativ mici, construite pentru mori, alimentarea cu apă, recreere sau alte scopuri locale.

Pe măsură ce aceste structuri îmbătrânesc, utilizările lor inițiale pot dispărea, în timp ce costurile și riscurile asociate menținerii lor rămân. Unele baraje împiedică, de asemenea, deplasarea peștilor și modifică debitul, precum și caracteristicile ecologice ale râurilor.

Potrivit American Rivers, prăbușirea barajului Edenville din Michigan, în mai 2020, a pus problema siguranței într-o lumină deosebit de clară. Prăbușirea a provocat inundații extinse și a reprezentat un nou avertisment cu privire la riscurile asociate infrastructurii îmbătrânite.

Potrivit informațiilor raportate, un raport al Organizației Națiunilor Unite publicat în aceeași perioadă a avertizat, de asemenea, asupra problemelor tot mai mari provocate de îmbătrânirea barajelor și a infrastructurii de apă.

În multe cazuri, aceste lucrări sunt legate și de activitatea economică locală. Un studiu realizat de Universitatea din Carolina de Nord a estimat că restaurarea ecologică a asigurat direct aproximativ 126.000 de locuri de muncă la nivel național și a susținut indirect alte 100.000 de locuri de muncă, sectorul contribuind anual cu aproximativ 25 de miliarde de dolari la economia SUA.

Cum a restaurat eliminarea unui baraj, în 2020, 26 de kilometri de habitat pentru somoni

Unul dintre cele mai importante exemple din 2020 s-a desfășurat pe râul Middle Fork Nooksack, în apropiere de Bellingham, Washington.

Acolo, un vechi baraj pentru devierea apei a fost eliminat, iar în locul său a fost instalată o nouă priză de apă. Schimbarea a deschis aproximativ 26 de kilometri de habitat care anterior era inaccesibil somonilor.

Proiectul a abordat, de asemenea, aspecte legate de resursele culturale și a menținut o sursă sigură de apă potabilă pentru Bellingham.

La proiect au participat mai multe organizații, printre care American Rivers, tribul Nooksack, națiunea Lummi și orașul Bellingham, alături de finanțarea privată oferită de Paul G. Allen Family Foundation și de alți parteneri.

Eliminarea barajelor din SUA a redeschis râurile și a refăcut habitate esențiale pentru pești

În Pădurea Națională White Mountain din New Hampshire, un baraj de 6,4 metri, construit din beton și pământ, bloca odinioară South Branch Gale River. Acesta fusese construit în 1955 de Littleton Water and Light Department ca parte a unui sistem de alimentare cu apă.

Până în 2020, barajul nu mai era utilizat, iar eliminarea sa a refăcut conectivitatea pentru aproximativ 24 de kilometri de râu în amonte și 34 de kilometri în aval.

În Carolina de Sud, barajul Burson Lake de pe Reedy Creek s-a confruntat cu o problemă diferită. Ploile abundente au deteriorat deversorul în primăvara anului 2020, crescând riscul unei cedări. În loc să repare vechiul baraj de agrement, US Forest Service a ales să îl elimine, înlăturând astfel un risc pentru siguranță și viitoarele costuri de întreținere și refăcând habitatul pentru specii acvatice precum bassul lui Bartram.

În Indiana, barajul Elkhart River, construit în jurul anului 1890 pentru a devia apa către canale care alimentau cândva industria din centrul orașului, își depășise scopul inițial, dar continua să împiedice migrația peștilor.

Eliminarea structurii, care avea aproximativ 2,4 metri înălțime, a reconectat aproximativ 64 de kilometri de habitat în amonte. Se estima că proiectul va aduce beneficii pentru 16 specii de pești și va îmbunătăți deplasarea și schimbul genetic în rândul a aproximativ 50 de specii, inclusiv greater redhorse, longnose dace și northern brook lamprey, specii considerate amenințate sau pe cale de dispariție.

În Montana, eliminarea barajului Rattlesnake Creek, vechi de peste un secol, a reconectat zona sălbatică Rattlesnake cu râul Clark Fork. Planurile de restaurare includeau și eliminarea altor structuri, refacerea a aproximativ 305 metri de albie și crearea a două hectare de zone umede și habitat de luncă inundabilă.

Pe râul Pilchuck din Washington, două baraje de deviere au fost eliminate de triburile Tulalip și orașul Snohomish, deschizând peste 58 de kilometri de habitat în amonte pentru somonul Chinook, somonul coho, somonul chum și somonul roz, păstrăvul-curcubeu steelhead, păstrăvul taur, păstrăvul de pârâu și alte specii.

În același timp, proiectul a redus riscurile asociate unei eventuale cedări a barajelor și a îmbunătățit oportunitățile pentru activități recreative.

Impactul mai larg al celor 69 de baraje eliminate în SUA în 2020

Cele 69 de baraje eliminate în 2020 au fost mici în comparație cu marile baraje din SUA, însă, împreună, au reconectat 1.004 kilometri de râuri.

În unele zone, acestea au refăcut posibilitatea de deplasare a peștilor, în timp ce în altele au eliminat infrastructura redundantă sau nesigură.

Dezbaterea mai amplă include și propuneri de anvergură, precum planul prezentat în 2021 de congresmanul Mike Simpson pentru eliminarea celor patru baraje situate în partea inferioară a râului Snake. Propunerea făcea parte dintr-o strategie mai amplă care aborda probleme legate de somoni, energie, agricultură și infrastructura regională.