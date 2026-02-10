Judeţul Ilfov trece la operator unic pentru deşeuri: Locuitorii ar putea plăti „taxă de gunoi” și mai mare, dacă nu colecteaza selectiv

Taxele vor crește pentru locuitorii din Ilfov care nu separă gunoiul. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov îşi propune desemnarea unui operator unic care va acoperi cele 37 de localităţi pentru colectare, a declarat marţi directorul executiv al ADI Deşeuri Ilfov, Vincenţiu Voicu.

„La nivelul judeţului Ilfov, la Asociaţia de dezvoltare, care este constituită la nivelul judeţului Ilfov, unde avem 38 de membri, împreună cu Consiliul Judeţean, deci 37 de primării de comune şi de oraşe şi Consiliul Judeţean, am accesat pe SMID (Sistem de Management Integrat al Deşeurilor, n.r.) un proiect de 140 de milioane de lei, prin care am achiziţionat vreo 480.000 de recipiente de toate felurile mici, mari, compostoare şi vreo 34 de gunoiere mici şi mari.

Finalitatea acestui proiect va fi desemnarea unui operator care va acoperi cele 37 de localităţi pentru colectare.

Când va fi un singur operator şi va gestiona toate UAT-urile (Unităţi Administrativ Teritoriale, n.r.), mai puţin trei, deci peste 90%, atunci costurile ar trebui să scadă, dacă lumea respectă fracţia uscată, fracţia umedă, gunoiul fiind sortat şi colectat. Altfel, costurile vor creşte”, a menţionat Vincenţiu Voicu, la Romanian Sustainability Forum, organizat de Financial Intelligence.

„Dacă tu, cetăţean, nu selectezi, atunci plăteşti de două, trei, cinci ori tariful”

El a subliniat că există cetăţeni comozi care preferă să plătească mai mult decât să colecteze separat.

„Dacă tu, cetăţean, nu selectezi, atunci plăteşti de două, trei, cinci ori tariful. Spre surprinderea noastră, unii preferă să plătească mai mult. Vă dau un exemplu: la un apartament de două camere, doi adulţi şi un copil, de la 30 de lei cât ar plăti, dacă ar selecta, plătesc 100 de lei. Preferă să dea 100 de lei decât să pună separat două fracţii, momentan, umedă şi uscată”, a adăugat directorul ADI Deşeuri Ilfov.

Potrivit acestuia, în primul rând este nevoie de educaţie şi de exemple de bune practici la asociaţiile de proprietari.

„De exemplu, să îi premiem, să îi stimulăm, să facem nişte acţiuni. Pe lângă educaţie care e foarte, foarte importantă, trebuie să facem şi ceva concret, nişte campanii, nişte acţiuni. Împreună cu autorităţile trebuie să dăm exemple de bune practici ca să vadă ceilalţi că se poate şi există nişte beneficii de ordin material. În primul rând, să se vadă o scădere a deşeurilor aruncate la grămadă. Să se vadă în procente şi atunci ăsta e cel mai mare beneficiu din punctul meu de vedere, să ajungi la un target de 70-80%, chiar spre 100%. Şi atunci toată lumea va avea numai beneficii”, a mai spus Vincenţiu Voicu.

Reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, asociaţii de gestionare a deşeurilor şi companii participă, marţi, la o nouă ediţie a evenimentului Romanian Sustainability Forum, organizat de Financial Intelligence.