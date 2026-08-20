Marea Nordului a atins cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată în apele olandeze

Marea Nordului. sursa foto: Getty

Marea Nordului a atins în acest weekend o temperatură medie record de 21,5 grade, potrivit Institutului Meteorologic Regal Olandez (KNMI). Măsurătorile, care datează din 1984, arată că apa nu a mai fost niciodată atât de caldă. KNMI pune temperaturile neobișnuit de ridicate pe seama schimbărilor climatice, la care s-a adăugat un sistem de înaltă presiune ce a adus o vreme însorită și calmă, scrie NL Times.

Recordul a fost înregistrat la Goeree Light Island, o platformă de monitorizare aflată la aproximativ 30 de kilometri de coasta localității Hoek van Holland.

Precedentul record de temperatură din Marea Nordului fusese stabilit în august 2018, când apa a avut o medie de 21,4 grade.

KNMI se așteaptă ca noi recorduri să urmeze pe măsură ce încălzirea globală continuă și avertizează asupra consecințelor, printre care creșterea nivelului mării, mai multă căldură și secetă, dar și ploi mai abundente. Institutul face apel la reduceri suplimentare ale emisiilor de gaze cu efect de seră.

De la începutul anului, Marea Nordului a înregistrat temperaturi de peste 20 de grade în 35 de zile. Asta pune anul 2026 pe traiectoria de a concura cu recordul stabilit în 2022, când apa a depășit pragul de 20 de grade în 43 de zile.

Acest vârf absolut reprezintă punctul culminant al unui val de căldură marină aflat în desfășurare. Actualul val de căldură continuu din Marea Nordului a început încă de pe 24 mai.

Un val de căldură marină este declarat oficial atunci când temperaturile mării se mențin semnificativ peste normal timp de cel puțin 5 zile consecutive. Precedentul record pentru cel mai lung val de căldură neîntrerupt din Marea Nordului era de doar 27 de zile.

Valul de căldură marină prelungit amenință viața marină locală, cu episoade de mortalitate în masă care afectează peștii de apă rece, algele, ierburile de mare și populațiile de midii albastre exploatate comercial.

Temperaturile mai ridicate ale suprafeței mării cresc drastic umiditatea locală și temperaturile nocturne de pe litoral. Astfel se creează o bază atmosferică instabilă, care alimentează furtuni convective intense și inundații rapide de-a lungul coastelor olandeze și belgiene în timpul toamnei.