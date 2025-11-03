Polimeropolis este un oraș futurist propus ca soluție pentru Marea Insulă de Gunoaie din Pacific: Cum ar arăta „inelele urbane” pe apă

2 minute de citit Publicat la 11:59 03 Noi 2025 Modificat la 11:59 03 Noi 2025

Conceptul Polimeropolis al arhitecților Juan Manuel Prieto și Clara Focaccia. Sursa foto: Hepta/ Estudio Focaccia Prieto/ Maxi Araya

Polimeropolis este un oraș plutitor care ar fi putut transforma Marea Insulă de Gunoaie din Pacific într-un ecosistem viu. Fiecare insulă ar fi construită din plastic reciclat colectat chiar din zona contaminată, transformând astfel materialul poluant în resursă de construcție.

În 2023, arhitecții argentinieni Juan Manuel Prieto și Clara Focaccia, fondatorii biroului Estudio Focaccia Prieto, au prezentat lumii un concept vizionar: Polimeropolis, un oraș futurist destinat să renască din deșeuri.

Proiectul a fost gândit ca o soluție pentru Marea Insulă de Gunoaie din Pacific, una dintre cele mai grave probleme ecologice ale planetei – o acumulare de plastic și resturi marine ce acoperă o suprafață estimată la 1,6 milioane de kilometri pătrați, de aproape trei ori cât Franța.

› Vezi galeria foto ‹

Orașe plutitoare din deșeuri reciclate

Polimeropolis nu este doar un oraș, ci un ecosistem modular format dintr-un ansamblu de insule plutitoare.

Proiectul propune o serie de inele urbane mixte, fiecare adăpostind locuințe, spații de cercetare, agricultură hidroponică, zone de recreere și infrastructuri energetice. În centrul fiecărui inel se află o lagună de apă curată, un sanctuar marin protejat unde flora și fauna pot reveni la viață într-un mediu purificat.

În jurul acestor inele urbane se întinde o centură de colectare a deșeurilor, alcătuită din plase speciale și vegetație acvatică implicată în procesul de fitoremediere – o tehnologie care folosește plantele pentru a extrage microplasticele și substanțele toxice din apă.

Tehnologii care curăță oceanul

Astfel, Polimeropolis ar funcționa ca o mașinărie de purificare a oceanului, transformând treptat zona Mării de Gunoaie într-un ecosistem marin reabilitat. Energia și apa potabilă ar fi generate local, exclusiv prin sisteme regenerabile: panouri solare, turbine eoliene și instalații de desalinizare ecologică.

Arhitecții Prieto și Focaccia, în colaborare cu artistul AI Maxi Araya, au realizat o serie de vizualizări digitale spectaculoase ale orașului, în care se împletesc estetica futuristă cu principiile ecologice. Polimeropolis nu este doar un exercițiu de imaginație, ci o declarație de intenție despre cum umanitatea ar putea transforma dezastrul ecologic într-o oportunitate pentru regenerare.

Proiectul ridică întrebări despre viitorul locuirii, despre relația omului cu mările și despre capacitatea designului de a repara greșelile trecutului.