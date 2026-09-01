"Preţuiţi Pământul". Papa Leon a ţinut o slujbă specială pentru mediul înconjurător, în care a acuzat distrugerile cauzate de războaie

1 minut de citit Publicat la 22:58 01 Sep 2026 Modificat la 22:58 01 Sep 2026

Papa Leon a ţinut o slujbă specială pentru mediul înconjurător. Foto: Getty Images

Papa Leon al XIV-lea a oficiat marţi o liturghie specială pentru mediul înconjurător în cadrul căreia i-a îndemnat pe credincioşi "să preţuiască Pământul" şi a denunţat totodată distrugerile cauzate de războaie, notează Agerpres.

Slujba religioasă a avut loc în grădinile reşedinţei de vară a papilor, situată în Castel Galdolfo, în apropiere de Roma.

"Să reducem la tăcere numeroasele zgomote generate de activitatea umană pentru a putea auzi vocea melodioasă a creaţiei", a declarat suveranul pontif în omilia sa.

Liderul de la Vatican a mai spus că doreşte să atragă atenţia asupra "responsabilităţii pe care o purtăm, atât la nivel personal, cât şi colectiv" în ceea ce priveşte conservarea "armoniei originare".

Într-un mesaj scris, papa Leon al XIV-lea i-a îndemnat totodată pe oameni "să preţuiască Pământul", evocând în special "cercul vicios" al conflictelor armate şi al distrugerilor aduse mediului înconjurător.

"Aceste fenomene nu sunt independente, ele sunt una şi aceeaşi chemare la vindecare şi pace, venind dintr-o lume rănită", a adăugat el.

Papa Leon a subliniat cu regularitate necesitatea de a proteja natura.

În noiembrie 2025, el a îndemnat la "acţiuni concrete" pentru a face faţă schimbărilor climatice şi a regretat faptul că unor lideri le lipseşte voinţa politică în acest sens.

Astfel, suveranul pontif a urmat exemplul predecesorului său, regretatul papă Francisc, care, în 2015, în enciclica sa "Laudato Si", a denunţat exploatarea fără milă a naturii de către oameni.