"Respirația oceanului” din largul coastei Panama a dispărut pentru prima dată în 40 de ani. Apele au rămas neobișnuit de calde

Cercetătorii au descoperit că fenomenul de upwelling sezonier din Golful Panama, în care apele reci, dense și bogate în nutrienți din adâncurile mărilor se ridică spre suprafață, a eșuat în 2025 pentru prima dată în cel puțin 40 de ani. Dispariţia fenomenului a eliminat o răcire sezonieră critică și un puls de nutrienți, lăsând ecosistemele marine expuse într-o perioadă de care au depins în mod constant, notează Earth.com.

Această creștere absentă a eliminat un impuls sezonier de hrană și a lăsat recifele în ape mai calde pentru mai mult timp. De-a lungul coastei Pacificului din Panama, apele care de obicei se răcesc în fiecare sezon uscat au rămas neobișnuit de calde.

Analizând observațiile pe termen lung, Aaron O’Dea a documentat faptul că scăderea așteptată a temperaturii și creșterea productivității nu au avut loc în 2025. În ultimii 40 de ani, această schimbare sezonieră a apărut previzibil în fiecare an, absența sa completă în 2025 reprezentând o ruptură clară de istorie.

Această perturbare indică o schimbare a forțelor care conduc acest ciclu, ridicând necesitatea de a examina ce a eșuat și de ce.

Cum ia naştere fenomenul de upwelling

În fiecare sezon uscat, vânturi puternice din nord împing apele de suprafață în larg, iar această deschidere permite apei reci din adâncuri să se ridice. Oamenii de știință numesc această creștere „upwelling”, atunci când apa oceanică din adâncuri ajunge la suprafață și aduce cu ea nutrienți.

Acești nutrienți hrănesc fitoplanctonul, plante minuscule plutitoare care hrănesc marea, iar înflorirea răspândește energia prin rețeaua trofică. Deoarece acest proces răcește și apa din apropierea țărmului, peștii și coralii intră de obicei în lunile secetoase din Panama cu ajutor suplimentar.

Istoria a făcut anomalia ușor de observat, deoarece scăderea sezonieră avusese loc până la 20 ianuarie în fiecare an anterior. În 2025, oceanul nu s-a răcit până pe 4 martie, cu mai mult de șase săptămâni mai târziu decât de obicei. Perioada de răcire a durat doar 12 zile în loc de aproximativ două luni, iar apa nu a atins niciodată temperaturile mai scăzute observate în anii trecuți.

Care sunt problemele

Profilurile prin coloana de apă au arătat căldură stratificată în loc de creșterea obișnuită a temperaturii reci, lăsând puține îndoieli că ceva s-a rupt.

Intensitatea vântului nu a fost principala surpriză, deoarece rafalele care au sosit au fost aproape normale. Frecvența a scăzut în schimb, vânturile dinspre nord fiind cu 74% mai rar pe parcursul întregului sezon.

Pauzele dintre vânturi au durat, de asemenea, mai mult, reducând presiunea totală asupra apei de suprafață chiar și atunci când rafalele individuale au rămas puternice. Odată ce această forță repetată a slăbit, apa rece a încetat să mai ajungă la suprafață, ceea ce explică absența sezonului.

Ce s-a întâmplat în 2025

Un La Niña slab era prezent, dar golful mai suferise fluctuații mai puternice înainte, fără a-și pierde răcirea anuală. Acest contrast sugerează că aceasta nu a fost o simplă reluare a unui ciclu climatic familiar din Pacific.

„Eșecul upwelling-ului din Panama din 2025 subliniază faptul că dinamica la scară regională, mai degrabă decât predicțiile globale generale, este esențială pentru înțelegerea acestor sisteme tropicale de upwelling”, a scris O’Dea.

Monitorizarea locală devine crucială, deoarece etichetele climatice generale nu pot spune comunităților de coastă ce le va aduce următorul sezon uscat.