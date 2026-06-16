Românii pot cere protejarea arborilor seculari din zona lor prin înscrierea într-un Catalog naţional. Buzoianu a depus prima solicitare

Românii pot solicita protejarea arborilor seculari din oraşul lor, prin înscrierea într-un Catalog naţional. Sursa foto: Facebook I Discover Hunedoara

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, marţi, că a depus "prima cerere să fie înregistrat primul arbore remarcabil în țară în Catalogul național al arborilor remarcabili și să nu mai poată fi tăiat decât în cazuri ultra excepționale". Buzoianu a explicat, apoi, paşii pe care pot să-i urmeze românii care doresc protejarea arborilor seculari din oraşul lor.

"Orice persoană fizică sau juridică va putea solicita inventarierea unui arbore remarcabil prin transmiterea coordonatelor geografice și a unor fotografii relevante către ocolul silvic sau unitatea administrativ-teritorială competentă", se precizează în actul normativ care a stabilit apariţia acestui Catalog naţional digital.

Datele privind arborii remarcabili vor fi incluse într-un Catalog național digital, administrat de Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, disponibil public online. Acesta va conține informații precum specia, dimensiunile, vârsta estimată, localizarea, caracteristicile morfologice și cultural-istorice, starea fitosanitară și eventualele intervenții aprobate asupra arborelui.

De asemenea, proprietarii privați ai terenurilor pe care se află arbori remarcabili înscriși în Catalog vor putea beneficia de despăgubiri acordate de stat pentru imposibilitatea valorificării materialului lemnos, cu condiția menținerii și protejării arborilor respectivi, se mai arată într-un comunicat al ministerului Mediului.

"Ce trebuie să faceţi este să depuneţi o adresă cu locaţia arborelui restectiv, cu poze cu arborele. Experţii vor merge, vor analiza cererea, dacă se încadrează în criterii să fie arbore secular remarcabil pe lege. Va fi trecut oficial în Catalog şi nu mai poate fi tăiat decât în cazuri excepţionale.

Eu am depus cererea la Primăria Municipiului București, dar tu poți cere protejarea arborilor seculari din orașul tău, oriunde în țară", a declarat Buzoianu.