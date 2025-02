Trecerea la maşinile electrice s-ar putea să nu fie suficientă pentru reducerea poluării. Ce a descoperit cel mai recent studiu

Trecerea la maşinile electrice pentru reducerea emisiilor poluante nu este suficientă, arată un nou studiu. Sursa Foto: Getty Images

Trecerea la maşinile electrice pentru reducerea emisiilor poluante nu este suficientă, arată un nou studiu. Praful emis de plăcuţele de frână poate fi mai toxic decât emisiile, arată un nou studiu, potrivit The Guardian.

Particulele microscopice de praf generate de plăcuţele de frână pot fi mai toxice decât emisiile de evacuare. Potrivit studiului citat de The Guardian, poluare auto s-ar putea să nu dispară chiar dacă trecem la maşini electrice.

Cercetătorii au descoperit că o concentrație mai mare de cupru, aflat în unele plăcuțe de frână utilizate în mod obișnuit, a fost asociată cu efecte nocive crescute asupra celulelor sensibile din plămânii oamenilor. Expunerea la poluarea generată de mașini este legată de riscuri crescutr de boli pulmonare și cardiace. În timp ce atenția din trecut s-a concentrat în principal asupra emisiilor de eșapament, particulele sunt de asemenea eliberate în aer din cauza uzurii anvelopelor, drumului și plăcuțelor de frână.

Studiul a constatat că aceste surse de poluare "non-evacuare" sunt acum responsabile pentru majoritatea emisiilor generate de vehiculele din Regatul Unit și din unele părți ale Europei, praful generat prin frânare fiind principalul contributor.

"Oamenii, în general, asociază poluarea de la mașini ca fiind de la țevile de eșapament și consideră că vehiculele electrice au emisii zero. Cu toate acestea, vehiculele electrice încă produc particule din cauza frecării și uzurii drumului, anvelopelor și frânelor", a declarat Dr. James Parkin, de la Universitatea din Southampton și autorul principal al studiului publicat în revista Particle and Fiber Toxicology, conform The Guardian.

Oamenii de știință au examinat efectele asupra sănătății pulmonare ale particulelor de material din patru tipuri diferite de plăcuțe de frână cu compoziții chimice diferite: slab metalic, semimetalic, organic fără azbest și hibrid-ceramică.

Rezultatele au arătat că, dintre cele patru tipuri de plăcuțe de frână, plăcuțele organice fără azbest au fost cele mai puternice în inducerea inflamației, dovedindu-se a fi mai toxice pentru celulele pulmonare umane, decât particulele de eșapament diesel. Plăcuţele din ceramică s-au aflat pe locul doi ca toxicitate.

Dr. Ian Mudway, lector superior la școala de sănătate publică de la Colegiul Imperial din Londra, a spus că, deși cercetarea a părut solidă, a fost prematur să se concluzioneze că emisiile de la uzura plăcuțelor de frână sunt mai grave decât cele de evacuare diesel.

"Prea multe variabile rămân necontrolate: tipurile de discuri de frână [o categorie foarte variată], compoziția particulelor de eșapament diesel și punctele finale alese, printre altele. În timp ce această lucrare se concentrează pe frâne, ar trebui luate în considerare și uzura anvelopelor și resuspensia prafului de pe drum", a declarat Mudway, conform The Guardian.

Supervizorul proiectului, profesorul Matthew Loxham, i-a dat dreptate doctorului Mudway, adăugând totuşi că particulele de uzură a frânei au fost generate pe o platformă de testare în conformitate cu un ciclu de frânare standard, diferite tipuri și viteze de frânare, spunând că se aşteaptă să reflecte particulele generate de frânarea de zi cu zi.