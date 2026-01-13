UE ia măsuri dure împotriva „substanțelor chimice eterne” prin noi protecții pentru apa potabilă. Ce se schimbă, inclusiv în România

2 minute de citit Publicat la 16:30 13 Ian 2026 Modificat la 16:30 13 Ian 2026

sursa foto: Getty

La nivelul întregii Uniunii Europane, au intrat oficial în vigoare măsuri de protecție împotriva „substanțelor chimice eterne” din apa potabilă, oferind statelor membre „regulile și instrumentele” necesare pentru protejarea sănătății publice, scrie Euronews.

Această ofensivă, intrată în vigoare la 12 ianuarie, marchează pentru prima dată momentul în care nivelurile de PFAS (substanțe per- și polifluoroalchilice) sunt „monitorizate sistematic”.

Concret, toate statele UE sunt obligate acum să testeze nivelurile de contaminare pentru a se asigura că respectă noile valori-limită stabilite prin Directiva revizuită privind apa potabilă, care definește standardul legal pe care apa destinată consumului uman trebuie să îl îndeplinească pentru a fi considerată sigură și curată.

Ce sunt „substanțele chimice eterne”?

PFAS reprezintă un grup de peste 10.000 de substanțe chimice sintetice, detectate practic peste tot pe Pământ – de la vârful Muntelui Everest până în sângele uman.

Sunt denumite „substanțe chimice eterne” deoarece pot avea nevoie de peste 1.000 de ani pentru a se degrada natural. PFAS sunt utilizate în principal pentru a face produsele rezistente la apă și grăsimi, precum vasele antiaderente, îmbrăcămintea sau ambalajele alimentare.

Expunerea cronică la aceste substanțe a fost însă asociată cu apariția anumitor tipuri de cancer, scăderea fertilității și probleme ale sistemului imunitar. Oamenii de știință au avertizat anterior că aceste substanțe create de om pot fi inhalate sau ingerate și pot fi chiar absorbite prin piele.

În Europa, aproximativ 12,5 milioane de persoane trăiesc în comunități unde apa potabilă este contaminată cu PFAS.

Ofensiva UE împotriva PFAS

Conform noilor reguli, statele membre trebuie să monitorizeze nivelurile de PFAS din apa potabilă și să raporteze rezultatele către Comisia Europeană.

Comisia susține că acest sistem de raportare este „mai simplu” decât cel prevăzut de vechea Directivă privind apa potabilă și reduce volumul de date care trebuie colectate.

Dacă valorile-limită sunt depășite, statele membre trebuie să „ia măsuri” pentru a reduce nivelul PFAS și a proteja sănătatea publică, informând totodată populația.

„Aceste măsuri pot include închiderea puțurilor contaminate, introducerea unor etape suplimentare de tratare pentru eliminarea PFAS sau restricționarea utilizării surselor de apă potabilă atât timp cât depășirea persistă”, precizează Comisia.

Măsurile UE vin la scurt timp după ce Franța a interzis vânzarea, producția sau importul oricărui produs care conține substanțe chimice eterne pentru care există deja alternative. Prima variantă a acestei legi prevedea și interzicerea tigăilor antiaderente, însă această prevedere a fost eliminată ulterior, în urma relatărilor despre un „lobby intens” exercitat de producătorul francez Tefal.

O „îngrijorare tot mai mare” pentru europeni

„Poluarea cu PFAS reprezintă o preocupare în creștere pentru apa potabilă din întreaga Europă”, afirmă Jessika Roswall, comisar european pentru mediu, reziliența apei și economia circulară competitivă.

„Odată cu intrarea în vigoare a unor limite armonizate și a monitorizării obligatorii, statele membre dispun acum de regulile și instrumentele necesare pentru a detecta rapid și a gestiona PFAS, în vederea protejării sănătății publice”, mai spune aceasta.