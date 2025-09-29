Alertă imediată ANM. Localitățile aflate sub cod galben de ploi puternice

<1 minut de citit Publicat la 12:50 29 Sep 2025 Modificat la 12:50 29 Sep 2025

Meteorologii au emis luni și o informare de vreme severă pentru următoarele patru zile. Foto: Getty Images

Meteorologii au emis luni un cod galben de ploi, valabil în două localități din județul Constanța.

Codul galben este valabil în localitățile Limanu și Mangalia din județul Constanța, între orele 12:35 - 14:00. În acest interval orar vor fi averse care vor acumula 20...25 l/mp.

De asemenea, meteorologii au emis luni și o informare de vreme severă pentru următoarele patru zile. Vremea va fi rece, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 11 și 20 de grade și minime între 1 și 10 grade, cu valori mai coborâte în depresiuni.

Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei local se vor acumula cantități de apă de 20...25 l/mp.