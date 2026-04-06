Alertă meteo imediată cod portocaliu de vijelii puternice, emisă de ANM: Vântul va bate și cu 90 de km/h. Lista localităților afectate

<1 minut de citit Publicat la 15:53 06 Apr 2026 Modificat la 15:53 06 Apr 2026

Crengi de copaci rupte de vânt. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni o atenționare meteo imediată, de tip nowcasting, cod portocaliu de vânt puternic, valabilă astăzi, între orele 15:15 și 18:00, în mai multe localități.

Potrivit meteorologilor, în mai multe zone din județul Botoșani sunt așteptate rafale de vânt care pot atinge viteze de 70 până la 90 km/h.

Sunt vizate următoarele localități: Albești, Trușești, Ștefănești, Coțușca, Călărași, Avrămeni, Manoleasa, Vlăsinești, Dângeni, Santa Mare, Durnești, Dobârceni, Mihălășeni, Hănești, Săveni, Ripiceni, Românești, Mitoc și Adășeni.

Atenționarea este valabilă pe termen scurt și vizează fenomene meteorologice imediate, specifice avertizărilor nowcasting.

Vântul puternic poate doborî copaci sau stâlpi și poate provoca avarii la construcții ușoare. Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în aer liber în zonele expuse, să nu se adăpostească sub copaci și să asigure obiectele care pot fi luate de vânt.

ANM a emis, luni, mai multe alerte meteo, valabile în aproape toată țara, în Săptămâna Mare. Va ninge, iar în unele zone se va depune zăpadă, spun meteorologii.