Alertă meteo imediată de la ANM: Cod portocaliu de furtuni puternice și cod galben de ploi cu grindină. Lista localităților vizate

2 minute de citit Publicat la 12:21 23 Iun 2026 Modificat la 13:21 23 Iun 2026

Nori de furtună pe cer. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți avertizări nowcasting de vreme severă pentru localități din mai multe județe, vizate de fenomene meteorologice periculoase pe termen scurt.

UPDATE: În intervalul orar 13:25 – 14:30, este în vigoare o avertizare Cod Portocaliu de vreme severă pentru localitățile Slatina, Curtișoara, Valea Mare, Movileni, Schitu, Teslui, Brebeni, Perieți, Priseaca și Bălteni, județul Olt.

Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25–40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 70–80 km/h și grindină de dimensiuni medii (1–3 cm).

De asemenea, în intervalul 13:20 – 14:15, este în vigoare o avertizare Cod Portocaliu de vreme severă pentru localitățile Albeștii de Argeș, Corbeni, Tigveni, Șuici, Arefu, Valea Danului, Ciofrângeni, Valea Iașului, Cepari, Sălătrucu și Cicănești, județul Argeș.

Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25–40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50–55 km/h și grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm).

UPDATE: În intervalul orar 13:15 – 14:00, este în vigoare o avertizare Cod Galben de vreme severă pentru localitățile Giurgiu, Frătești, Oinacu, Vedea, Stănești, Daia, Putineiu, Găujani, Malu, Slobozia și Gogoșari.

Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15–25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50–55 km/h și grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm).

UPDATE: În intervalul orar 12:55 – 14:00, este în vigoare o avertizare Cod Portocaliu de vreme severă pentru localitățile Albeștii de Argeș, Corbeni, Corbi, Mușătești, Berevoești, Aninoasa, Domnești, Brăduleț și Nucșoara.

Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 20–30 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50–55 km/h și, izolat, grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm). În zona avertizată, în ultimele ore s-au acumulat cantități de precipitații de 25–30 l/mp.

În intervalul orar 12:45 – 14:00, este în vigoare o avertizare Cod Portocaliu de vreme severă pentru localitățile Novaci, Crasna, Scoarța, Baia de Fier, Bengești-Ciocadia, Roșia de Amaradia, Prigoria, Polovragi, Albeni, Bumbești-Pițic și Alimpești.

Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25–40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 70–90 km/h și grindină de dimensiuni medii (1–3 cm).

Știrea inițială: Pentru mai multe localități din județul Giurgiu a fost emis un Cod Galben, valabil între orele 12:10 și 13:15. Sunt vizate municipiul Giurgiu și comunele Frătești, Vedea, Stănești, Putineiu, Găujani, Malu, Slobozia și Gogoșari.

Meteorologii anunță averse torențiale care pot acumula între 15 și 25 l/mp, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului cu viteze de 50-55 km/h și grindină de mici dimensiuni, cu diametrul sub 2 centimetri.

Cod portocaliu în localități din Prahova

Totodată, în județul Prahova este în vigoare un Cod Portocaliu, emis la ora 11:02 și valabil până la ora 12:15. Avertizarea vizează localitățile Slănic, Vărbilău, Telega, Vâlcănești, Aluniș și Cosminele.

În aceste zone sunt prognozate averse torențiale care vor acumula între 20 și 30 l/mp, însoțite de descărcări electrice. Potrivit ANM, în ultimele ore, în aria avertizată s-au înregistrat deja cantități importante de precipitații, cuprinse între 25 și 30 l/mp, ceea ce poate favoriza acumulările rapide de apă și apariția unor probleme locale.

Autoritățile recomandă populației să urmărească informațiile oficiale și să evite deplasările în timpul manifestării fenomenelor meteorologice severe.