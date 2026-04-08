Alerte meteo imediate cod portocaliu de ninsori viscolite și cod galben de vijelii, emise de ANM. Lista localităților afectate

1 minut de citit Publicat la 13:05 08 Apr 2026 Modificat la 13:05 08 Apr 2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri mai multe atenționări meteo imediate, de tip nowcasting, valabile în următoarele ore, pentru zone din țară afectate de vânt puternic și ninsori viscolite la altitudini mari.

Cea mai severă avertizare este de cod portocaliu și vizează zona montană a județului Suceava, la altitudini de peste 1800 de metri. Potrivit meteorologilor, aceasta este valabilă în intervalul 12:45 – 18:00.

În acest interval, se vor semnala ninsori însoțite de vânt puternic, cu rafale de 85–110 km/h, care vor determina scăderea vizibilității sub 50 de metri, condiții ce pot duce la viscol puternic și dificultăți majore de deplasare în zona montană.

Totodată, ANM a emis o atenționare cod galben de intensificări ale vântului pentru mai multe localități din județele Argeș și Teleorman, valabilă între orele 11:00 și 15:00, unde rafalele vor atinge 50–60 km/h.

În județul Argeș sunt vizate următoarele localități:

Pitești, Curtea de Argeș, Mioveni, Costești, Ștefănești, Bascov, Poiana Lacului, Buzoești, Băiculești, Bârla, Vedea, Bradu, Ungheni, Mălureni, Mărăcineni, Stolnici, Merișani, Moșoaia, Lunca Corbului, Suseni, Albota, Budeasa, Micești, Tigveni, Recea, Rociu, Șuici, Căldăraru, Cocu, Miroși, Valea Danului, Uda, Hârsești, Popești, Izvoru, Ciofrângeni, Băbana, Oarja, Cepari, Cuca, Cotmeana, Morărești, Săpata, Drăganu, Cicănești, Râca.

În județul Teleorman sunt vizate următoarele localități:

Roșiorii de Vede, Peretu, Plosca, Măldăeni, Buzescu, Scrioaștea, Călinești, Ciolănești, Troianul, Vedea, Rădoiești, Siliștea-Gumești, Nenciulești, Drăgănești de Vede, Drăcșenei, Zâmbreasca, Săceni, Necșești, Beuca, Sfințești, Didești, Stejaru, Balaci.

Avertizările nowcasting sunt emise pentru fenomene meteorologice imediate și de scurtă durată, iar autoritățile recomandă populației să fie precaută, mai ales în zonele afectate de vânt puternic și în regiunile montane unde condițiile meteo se pot deteriora rapid.