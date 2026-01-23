ANM a actualizat prognoza meteo pentru 4 săptămâni: Vor fi ploi abundente, dar şi temperaturi mai ridicate decât de obicei

ANM a actualizat prognoza meteo până pe 23 februarie. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat vineri, 23 ianuarie, prognoza meteo pentru 4 săptămâni. În ultimele zile ale acestei luni, dar şi în februarie vor fi temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, au spus meteorologii. În plus, se vor înregistra precipitații excedentare în sud și est în următoarele patru săptămâni.

Valorile termice se vor menține peste mediile specifice pentru această perioadă în întreaga țară, cu abateri mai accentuate în regiunile sud-estice, în timp ce cantitățile de precipitații vor fi peste normal în special în sud, est și în zona Carpaților Meridionali, conform prognozei pe patru săptămâni.

Cum va fi vremea în săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026

Potrivit meteorologilor, valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile sud-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile sudice şi în zona Carpaţilor Meridionali.

Prognoza meteo pentru săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

Temperaturile medii se vor situa peste cele normale pentru acest interval, în toate regiunile. Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare în regiunile sudice şi estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări. Regimul pluviometric va fi uşor excedentar în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sud-vestice.

Prognoza meteo pentru săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a ţării.