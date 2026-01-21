Cod galben de ceață în București și 12 județe. Zonele în care va fi polei

3 minute de citit Publicat la 09:09 21 Ian 2026 Modificat la 09:29 21 Ian 2026

În funcție de condițiile locale, pe şosele se va forma ghețuș. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri dimineaţa mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile în 12 judeţe din România, dar şi în Bucureşti. În unele zone se va forma polei, au mai avertizat specialiştii. Polițiștii rutieri îi sfătuiesc pe șoferi să reducă viteza, să păstreze o distanță mai mare între mașini și să nu facă depășiri riscante.

ANM a anunţat coduri galbene de ceaţă în 12 judeţe, dar şi în Capitală

Potrivit meteorologilor, unul dintre codurile galbene de ceaţă este valabil astăzi, până la ora 10:00, în următoarele zone din ţară:

județul Ilfov;

zona de munte a județului Bacău, respectiv zona de munte a localităților: Moinești, Comănești, Târgu Ocna, Dărmănești, Dofteana, Oituz, Balcani, Poduri, Asău, Agăș, Ghimeș-Făget, Slănic-Moldova, Berzunți, Zemeș, Bârsănești, Măgirești, Palanca, Brusturoasa;

respectiv zona de munte a localităților: Moinești, Comănești, Târgu Ocna, Dărmănești, Dofteana, Oituz, Balcani, Poduri, Asău, Agăș, Ghimeș-Făget, Slănic-Moldova, Berzunți, Zemeș, Bârsănești, Măgirești, Palanca, Brusturoasa; județul Botoşani: Botoșani, Dorohoi, Flămânzi, Vorona, Ungureni, Corni, Mihai Eminescu, Frumușica, Albești, Trușești, Ștefănești, Bălușeni, Lunca, Tudora, Vlădeni, Cristești, Vorniceni, Curtești, Răchiți, Copălău, Ibănești, Șendriceni, Vârfu Câmpului, Călărași, Cristinești, Dersca, George Enescu, Gorbănești, Hilișeu-Horia, Hlipiceni, Vlăsinești, Broscăuți, Coșula, Todireni, Prăjeni, Sulița, Dângeni, Pomârla, Stăuceni, Roma, Santa Mare, Unțeni, Știubieni, Mihăileni, Durnești, Nicșeni, Dobârceni, Corlăteni, Leorda, Mihălășeni, Blândești, Cândești, Cordăreni, Hănești, Brăești, Săveni, Văculești, Românești, Lozna, Dimăcheni, Răușeni, Bucecea;

Botoșani, Dorohoi, Flămânzi, Vorona, Ungureni, Corni, Mihai Eminescu, Frumușica, Albești, Trușești, Ștefănești, Bălușeni, Lunca, Tudora, Vlădeni, Cristești, Vorniceni, Curtești, Răchiți, Copălău, Ibănești, Șendriceni, Vârfu Câmpului, Călărași, Cristinești, Dersca, George Enescu, Gorbănești, Hilișeu-Horia, Hlipiceni, Vlăsinești, Broscăuți, Coșula, Todireni, Prăjeni, Sulița, Dângeni, Pomârla, Stăuceni, Roma, Santa Mare, Unțeni, Știubieni, Mihăileni, Durnești, Nicșeni, Dobârceni, Corlăteni, Leorda, Mihălășeni, Blândești, Cândești, Cordăreni, Hănești, Brăești, Săveni, Văculești, Românești, Lozna, Dimăcheni, Răușeni, Bucecea; județul Iaşi: Hârlău, Deleni, Cotnari, Scobinți, Ceplenița;

Hârlău, Deleni, Cotnari, Scobinți, Ceplenița; zona joasă a județului Vrancea, respectiv zona localităților: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vulturu, Odobești, Vidra, Păunești, Gugești, Homocea, Suraia, Măicănești, Dumitrești, Vânători, Sihlea, Țifești, Tătăranu, Bolotești, Cotești, Ruginești, Garoafa, Slobozia Bradului, Vizantea-Livezi, Jariștea, Movilița, Străoane, Ciorăști, Câmpuri, Dumbrăveni, Nereju, Pufești, Mera, Tulnici, Milcovul, Răcoasa, Gologanu, Vârteșcoiu, Fitionești, Popești, Vrâncioaia, Soveja, Golești, Gura Caliței, Poiana Cristei, Ploscuțeni, Tâmboești, Cârligele, Câmpineanca, Reghiu, Urechești, Răstoaca, Nistorești, Chiojdeni, Tănăsoaia, Paltin, Slobozia Ciorăști, Biliești, Paulești, Vintileasca, Andreiașu de Jos, Negrilești, Bălești, Corbița, Broșteni, Năruja, Bordești, Boghești, Jitia, Valea Sării, Nănești, Bârsești, Spulber, Obrejița;

În Capitală, Ilfov, Vrancea, Bacău, Botoşani şi Iaşi va fi ceață ce determină vizibilitate redusă, sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

județul Cluj: Câmpia Turzii, Gherla, Apahida, Viișoara, Tritenii de Jos, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonțida, Iclod, Luna, Jucu, Mociu, Mintiu Gherlii, Sic, Cămărașu, Căianu, Fizeșu Gherlii, Cătina, Țaga, Suatu, Borșa, Dăbâca, Geaca, Pălatca, Ploscoș;

"Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei", au transmis specialiştii pe meteoromania.ro.

în următoarele localităţi din judeţul Vaslui: Zăpodeni, Băcești, Dumești, Rebricea, Todirești, Ștefan cel Mare, Negrești, Vulturești, Rafaila – se vor semnala local ceață ce determină vizibilitate redusă, sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului, conform sursei citate.

ANM a anunţat un cod galben de ceaţă, valabil pentru mai multe zone ale judeţului Harghita până spre orele prânzului, mai exact, ora 10:00.

"În zona depresionară a județului Harghita, respectiv zona localităților: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu – se vor semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului", au mai precizat meteorologii pe site-ul oficial al ANM.

Tot până la ora 11:00 este valabil un cod galben de ceaţă pentru:

județul Covasna: Baraolt, Brăduț, Bățani, Belin, Vârghiș, Aita Mare;

Baraolt, Brăduț, Bățani, Belin, Vârghiș, Aita Mare; zona depresionară a județului Braşov, respectiv zona localităților: Brașov, Săcele, Zărnești, Codlea, Râșnov, Prejmer, Predeal, Tărlungeni, Feldioara, Bran, Ghimbav, Dumbrăvița, Hărman, Bod, Vulcan, Hălchiu, Cristian, Teliu, Sânpetru, Budila, Apața, Măieruș, Crizbav, Ormeniș;

respectiv zona localităților: Brașov, Săcele, Zărnești, Codlea, Râșnov, Prejmer, Predeal, Tărlungeni, Feldioara, Bran, Ghimbav, Dumbrăvița, Hărman, Bod, Vulcan, Hălchiu, Cristian, Teliu, Sânpetru, Budila, Apața, Măieruș, Crizbav, Ormeniș; județul Mureş: Târgu Mureș, Sângeorgiu de Mureș, Sarmașu, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureș, Pănet, Cristești, Crăciunești, Râciu, Sântana de Mureș, Zau de Câmpie, Valea Largă, Sânpetru de Câmpie, Miheșu de Câmpie, Sânger, Iclănzel, Șăulia, Livezeni, Pogăceaua, Șincai, Corunca, Grebenișu de Câmpie, Mădăraș, Tăureni, Papiu Ilarian;

Târgu Mureș, Sângeorgiu de Mureș, Sarmașu, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureș, Pănet, Cristești, Crăciunești, Râciu, Sântana de Mureș, Zau de Câmpie, Valea Largă, Sânpetru de Câmpie, Miheșu de Câmpie, Sânger, Iclănzel, Șăulia, Livezeni, Pogăceaua, Șincai, Corunca, Grebenișu de Câmpie, Mădăraș, Tăureni, Papiu Ilarian; județul Mehedinţi: Drobeta-Turnu Severin, Șimian, Vânju Mare, Gogoșu, Jiana, Breznița-Ocol, Tâmna, Devesel, Izvoru Bârzii, Malovăț, Prunișor, Hinova, Burila Mare, Pădina, Livezile, Vânjuleț, Husnicioara, Poroina Mare, Rogova.

Polițiștii rutieri le recomandă șoferilor:

să îşi asigure o bună vizibilitate prin curăţarea geamurilor şi a farurilor;

să reducă viteza;

să păstreze în mers o distanţă mai mare între autovehicule;

să nu se angajeze în depăşiri riscante;

să nu oprească pe carosabil, pe benzile de rulare sau pe cea de urgenţă de pe autostrăzi.

În plus, oamenii legii au precizat că şi pietonii trebuie să fie atenţi atunci când traversează strada şi să se deplaseze doar pe trotuare.