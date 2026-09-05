ANM a emis Cod galben de ploi torențiale şi vijelii, dar şi unul de caniculă. HARTA județelor afectate de fenomenele meteo

ANM a emis Cod galben de ploi torențiale şi vijelii, dar şi unul de caniculă, sâmbătă, 5 septembrie 2026. Sursa colaj foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă o atenţionare Cod galben de ploi torențiale şi vijelii pentru mai multe regiuni din România. Potrivit meteorologilor, în unele zone vor fi rafale de 70...90 km/h. În plus, pentru cele mai multe judeţe din ţară a fost emis un cod galben de caniculă. "Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Oltenia", a transmis ANM.

Cod galben de caniculă

Codul galben de caniculă, valabil azi, între orele 10:00 şi 21:00, vizează trei sferturi din România, inclusiv Oltenia, Muntenia şi Dobrogea. Meteorologii au anunţat că se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, dar și disconfort termic ridicat.

"Sâmbătă (5 septembrie) în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Oltenia", a transmis ANM într-un comunicat publicat pe site-ul instituţiei.

Cod galben de caniculă, valabil pentru Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei. Sursa foto: meteoromania.ro

"Avem un cod galben, ce vizează astăzi cea mai mare parte a ţării, exceptând zone din nord-vestul, centrul, nord-est; un cod galben, care va caracteriza o primă decadă a unei luni septembrie în ţara noastră – maxime între 30 până la 36 de grade Celsius, cele mai ridicate valori care vor atinge şi vor depăşi pragul unei zile de caniculă, respectiv 35 - 36 de grade, fiind aşteptate în Banat şi Oltenia. Desigur, vorbim şi despre un disconfort termic ridicat, pentru că nu excludem ca indicele temperatură-umezeală (ITU) să se situeze în jurul pragului de 80 de unităţi.

Din punct de vedere termic, aşa cum menţionaţi şi dumneavoastră, astăzi va fi o vreme călduroară, caniculară în partea de vest, sud-vest a ţării: 35 - 36 de grade Celsius, aşteptăm mâine, la final de săptămână, temperaturi ce vor caracteriza o vreme călduroasă, chiar dacă vor mai scădea valorile termice: între 25 - 30 de grade Celsius, chiar şi în Capitală se vor înregistra 30 - 32 de grade, pentru ca săptămâna viitoare să debuteze cu o vreme frumoasă, cu temperaturi care vor avea mici variaţii de la o zi la alta până la mijlocul săptămânii - între 24 până la 35 de grade Celsius", a declarat Elena Mateescu, şefa ANM, în cadrul unei intervenţii live, la Antena 3 CNN.

Cod galben de furtuni

Mai multe zone din Banat, cea mai mare parte a Crișanei, vestul Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei, Carpații Occidentali și nordul Carpaților Orientali se află astăzi, începând cu ora 12:00, şi până diseară, la ora 21:00, de un cod galben de intensificări ale vântului și vijelii.

Cod galben de vijelii, valabil pentru Banat, cea mai mare parte a Crișanei, vestul Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei, Carpații Occidentali și nordul Carpaților Orientali. Sursa foto: meteoromania.ro

"În acelaşi timp, vorbim pentru ziua de astăzi, la noapte şi mâine de trei antenţionări meteorologice de cod galben, ce vizează intensificările de vânt. Astăzi, pe areale extinse din partea de vest, nord, nord-est a ţării, la noapte, în mod special, zona montană, iar mâine, de asemenea, sud-vest, partea de nord-est şi zona montană – areale în care intensificările de vânt se vor situa între 50 şi 70 km/h, iar în zona montană înaltă vor fi rafale de 80 - 90 km/h", a precizat directorul Administrației Naționale de Meteorologie, sâmbătă, la Antena 3 CNN.

Cod galben de vânt în zonele montane din România

Atenţionarea meteorologică este valabilă azi, de la ora 21:00, şi până mâine dimineaţă, la ora 09:00.

"În noaptea de sâmbătă spre duminică (5/6 septembrie) vântul va continua să prezinte intensificări în cea mai mare parte a zonei de munte în general cu viteze de 70...80 km/h, iar pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură de peste 90 km/h", a precizat ANM.

Cod galben de vânt în zonele montane din România, de sâmbătă seara până duminică dimineaţa. Sursa foto: meteoromania.ro

Potrivit meteorologilor, intensificări ale vântului vor fi local și în regiunile estice în general cu viteze de 40...50 km/h.

Cod galben de vânt, duminică

Avertizarea privind codul galben de vânt este valabilă mâine, de la ora 09:00, până seara, la ora 21:00 şi vizează zone din sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei, Carpații Orientali și Meridionali.

"Pe parcursul zilei de duminică în sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei vor fi viteze de 50...70 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali, temporar de peste 80...90 km/h", s-a mai menţionat în comunicatul de azi.

Cod galben de vânt, valabil duminică, 06 septembrie, ora 09:00, până seara, la ora 21:00. Sursa foto: meteoromania.ro

Intensificări ale vântului vor fi și în restul teritoriului în general cu viteze de 40...50 km/h, au mai spus meteorologii.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.