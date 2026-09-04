Cod galben de caniculă în septembrie, trei sferturi din ţară. ANM a publicat harta cu zonele vizate

<1 minut de citit Publicat la 10:51 04 Sep 2026 Modificat la 10:51 04 Sep 2026

Cod galben de caniculă în trei sferturi din ţară, inclusiv în Bucureşti, sâmbătă Foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenţionare Cod galben de caniculă, ce vizează trei sferturi din ţară, inclusiv Municipiul Bucureşti, pe parcursul zilei de sâmbătă, 5 septembrie.

Conform prognozei de specialitate, sâmbătă, între orele 10:00 - 21:00, în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crişanei şi al Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi local caniculă.

Cod galben de caniculă în trei sferturi din ţară, inclusiv în Bucureşti, sâmbătă FOTO: ANM

Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa între 30 şi 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat şi Oltenia.

Pentru zona Municipiului Bucureşti, meteorologii estimează, în acelaşi interval analizat, o vreme caniculară, cu maxime de 34 - 35 de grade şi disconfort termic ridicat după-amiaza. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. A