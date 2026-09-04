Cum va fi vremea în septembrie și început de octombrie. ANM anunță unde vor fi temperaturi mai ridicate

Sunt anunțate temperaturi mai ridicate în unele regiuni, la început de toamnă. Foto: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 7 septembrie - 5 octombrie. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în vestul şi sud-vestul ţării în mai multe intervale din luna septembrie. În celelalte regiuni, valorile vor fi normale pentru această perioadă. Meteorologii anunță că ploile vor fi în cantități normale în acest interval.

Astfel, în săptămâna 7 - 14 septembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice, sud-vestice şi, local, în cele centrale, iar în restul ţării vor fi, în general, apropiate de normal. Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal la nivelul întregii ţări.

În intervalul 14 - 21 septembrie, temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile sud-vestice, în timp ce în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de normal în toate regiunile.

Pentru săptămâna 21 - 28 septembrie, meteorologii estimează valori termice uşor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice, sud-vestice şi centrale, iar în restul ţării temperaturile vor fi, în general, apropiate de cele normale. Şi în acest interval, regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal la nivel naţional.

În ultima săptămână analizată, 28 septembrie - 5 octombrie, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele normale, fiind posibil ca acestea să fie uşor mai ridicate în regiunile sud-vestice. Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale în întreaga ţară.