ANM anunță vreme neobișnuit de caldă în următoarele săptămâni: Prognoza meteo pe regiuni, pentru perioada 7-22 decembrie 2025

Publicat la 13:51 08 Dec 2025

ANM anunță vreme neobișnuit de caldă până pe 22 decembrie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Vremea se menține neobișnuit de caldă pentru această perioadă în toate regiunile țării, potrivit prognozei pe două săptămâni transmisă luni de ANM. Temperaturile vor depăși frecvent mediile multianuale, iar primele episoade de precipitații mai consistente sunt estimate abia după 18–20 decembrie.

Prognoza meteo pe regiuni – următoarele două săptămâni

Banat

În Banat, temperaturile vor fi constant peste normele perioadei. Maximele vor urca de la 9–10°C în primele zile până la 13–14°C în 10 decembrie, apoi vor coborî ușor spre 8–10°C în a doua decadă a lunii, cu incertitudine mai mare spre final.

Minimele se vor menține la 2–3°C până pe 12 decembrie, apoi vor scădea spre 0–1°C. Precipitații mai extinse sunt probabile după 18 decembrie, iar până atunci pot apărea izolat ploi slabe și burniță.

Crișana

Regimul termic se va menține peste media climatologică. Maximele cresc ușor până la 12–13°C pe 10 decembrie, apoi vor coborî spre 8–9°C.

Minimele se vor stabiliza inițial la 2–3°C, urmând să scadă la 0–1°C după 12 decembrie. Și aici precipitațiile mai consistente sunt așteptate după 18 decembrie, până atunci fiind posibile doar ploi slabe izolate.

Transilvania

Vreme caldă și în Transilvania, cu maxime de 7–8°C la început, urmate de zile mai blânde în 10–11 decembrie, când se pot atinge 10°C. Ulterior, valorile revin la 7–8°C, iar după 20 decembrie este posibilă o răcire.

Minimele, de 1–2°C până în 12 decembrie, vor deveni apoi preponderent negative (–3…0°C). Probabilitatea de precipitații mai însemnate crește după 18 decembrie.

Maramureș

Primele zile aduc maxime în jur de 8°C, apoi 10°C în 10–11 decembrie, revenind ulterior la 7–8°C. Spre finalul intervalului sunt posibile scăderi termice.

Minimele vor coborî de la 2–3°C la valori negative (–1…0°C) după 12 decembrie. Ploi slabe sunt posibile între 8–13 decembrie, iar după 18 decembrie este așteptat un episod mai consistent de precipitații.

Moldova

La începutul intervalului, maximele de 6–7°C se apropie de normalul perioadei. Între 10 și 12 decembrie, se va încălzi, iar mediile vor ajunge spre 10°C, mai ales în zonele de deal. Ulterior, maximele vor scădea ușor, situându-se între 6–8°C, cu posibilă răcire după 20 decembrie.

Minimele vor fi în jur de 0°C, mai ridicate (2–4°C) în perioada 10–12 decembrie. Precipitații slabe vor apărea izolat la începutul intervalului; după 18 decembrie crește șansa de precipitații extinse.

Dobrogea

Maximele vor fi de 6–8°C în primele zile, apoi se vor apropia de 10–11°C în 10–11 decembrie. În continuare, se vor menține peste 8–9°C, cu posibilă răcire după 20 decembrie.

Minimele vor fi între 2–4°C. Precipitații slabe izolate pot apărea între 8 și 12 decembrie, iar un episod cu precipitații mai consistente este posibil după 19 decembrie.

Muntenia

Primele zile aduc maxime de 7–8°C, apoi între 10 și 12 decembrie temperaturile vor urca la 10–11°C, mai ales în zonele deluroase. Ulterior, valorile vor oscila în jur de 8–9°C.

Minimele vor fi în general între 1–2°C, cu posibilitate de valori negative la mijlocul lunii și după 20 decembrie. Precipitații slabe pot apărea izolat până pe 12 decembrie, iar un episod mai extins este posibil după 19 decembrie.

Oltenia

Temperaturile vor fi peste media multianuală pentru întreaga perioadă. Cele mai calde zile vor fi 10–12 decembrie, cu maxime regionale de 11–12°C, dar cu diferențe puternice în funcție de relief: 14–15°C în zonele subcarpatice și doar 6–8°C în zonele cu ceață. A doua decadă aduce maxime de 8–9°C și o posibilă răcire după 20 decembrie.

Minimele vor scădea de la 1–2°C la valori apropiate de 0°C. Șansele de precipitații rămân reduse până în jurul datei de 19–21 decembrie.

Zona montană

La munte, încălzirea va fi resimțită rapid: maximele vor crește de la 3–4°C la 8–10°C între 10 și 15 decembrie, valori mult peste normalul perioadei. Ulterior, se va răci treptat, până la maxime de 1–2°C la finalul intervalului.

Minimele vor fi negative, exceptând perioada 10–14 decembrie, când pot ajunge la 0–1°C. Precipitații slabe vor apărea pe arii restrânse în primele zile, iar după 18 decembrie crește probabilitatea de precipitații mai importante.