Avertizare imediată de la ANM. Cod galben de ceață în localităţi din 28 de judeţe

Vremea va fi mohorâtă azi, în multe dintre regiunile României. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Oficialii de la Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis marţi o avertizare nowcasting Cod galben de ceaţă şi polei pentru localităţi din 28 de judeţe din sudul, vestul, estul şi centrul României. Șoferii sunt avertizați să circule cu prudență, întrucât din cauza ceții, pe unele drumuri, vizibilitatea va fi redusă, local, sub 200 m și, izolat, sub 50 m.

Coduri galbene de ceaţă, valabile până la ora 09:00

Potrivit meteorologilor, este ceaţă ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului în următoarele localităţi din judeţul Bihor: Săcueni, Valea lui Mihai, Diosig, Șimian, Sălard, Curtuișeni, Sălacea, Roșiori, Tarcea, Cherechiu, Ciuhoi, Buduslău, Tămășeu;

Județul Timiş: Jimbolia, Deta, Gătaia, Săcălaz, Ciacova, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Peciu Nou, Cărpiniș, Comloșu Mare, Teremia Mare, Jamu Mare, Denta, Cenei, Banloc, Giulvăz, Uivar, Moravița, Voiteg, Gottlob, Ghilad, Checea, Livezile, Foeni, Otelec, Beba Veche, Valcani, Giera.

De asemenea, şoferii care vor circula pe drumurile din judeţele Constanţa şi Tulcea se vor confrunta cu ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, a transmis meteoromania.ro.

În localităţi din judeţele Galaţi, Vaslui şi Vrancea: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Odobești, Vidra, Păunești, Homocea, Suraia, Vânători, Țifești, Bolotești, Cotești, Ruginești, Garoafa, Vizantea-Livezi, Jariștea, Movilița, Străoane, Câmpuri, Pufești, Mera, Milcovul, Răcoasa, Vârteșcoiu, Fitionești, Golești, Poiana Cristei, Ploscuțeni, Cârligele, Câmpineanca, Tănăsoaia, Biliești, Corbița, Broșteni, Boghești;

Județul Vaslui;

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

In zona: Județul Brăila;

Județul Ialomiţa;

Județul Argeş: Costești, Buzoești, Bârla, Slobozia, Ungheni, Stolnici, Lunca Corbului, Suseni, Rătești, Recea, Rociu, Căldăraru, Miroși, Negrași, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Ștefan cel Mare, Teiu, Râca;

Județul Prahova: Puchenii Mari, Ciorani, Poienarii Burchii, Șirna, Gorgota, Râfov, Drăgănești, Dumbrava, Baba Ana, Fulga, Tinosu, Sălciile, Boldești-Gradiștea, Gherghița, Olari;

Județul Buzău: Vadu Pașii, Pogoanele, Smeeni, Săgeata, Cochirleanca, Padina, Ziduri, Glodeanu-Siliștea, Costești, Glodeanu Sărat, Rușețu, Țintești, Gherăseni, Gălbinași, Săhăteni, Balta Albă, Luciu, Brădeanu, C.a. Rosetti, Movila Banului, Ghergheasa, Scutelnici, Amaru, Boldu, Mihăilești, Cilibia, Vâlcelele, Largu, Florica, Bălăceanu, Robeasca;

Județul Călăraşi: Călărași, Modelu, Borcea, Dragalina, Dor Mărunt, Fundulea, Lehliu Gară, Roseți, Perișoru, Grădiștea, Jegălia, Cuza Voda, Independența, Ileana, Lupșanu, Sărulești, Unirea, Ștefan cel Mare, Dragoș Vodă, Alexandru Odobescu, Lehliu, Valea Argovei, Vlad Țepeș, Tămădău Mare, Ștefan Vodă, Belciugatele, Vâlcelele, Frăsinet, Ulmu, Dichiseni, Gurbănești, Nicolae Bălcescu;

Județul Giurgiu: Bolintin-Vale, Florești-Stoenești, Roata de Jos, Ulmi, Bolintin-Deal, Găiseni, Vânătorii Mici, Ogrezeni, Crevedia Mare, Bucșani, Joița, Clejani, Mârșa, Cosoba;

Județul Ilfov;

Județul Teleorman;

Județul Dâmboviţa: Titu, Potlogi, Cornești, Corbii Mari, Răcari, Crevedia, Petrești, Cojasca, Lungulețu, Mătăsaru, Ciocănești, Odobești, Tărtășești, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Șelaru, Produlești, Costeștii din Vale, Morteni, Butimanu, Răscăeți, Slobozia Moară, Cornățelu, Bilciurești;

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

In zona: Zona joasă a județului Gorj , respectiv zona localităților: Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu Cărbunești, Turceni, Tismana, Bâlteni, Mătăsari, Bălești, Plopșoru, Novaci, Runcu, Crasna, Țânțăreni, Țicleni, Padeș, Drăguțești, Scoarța, Turburea, Aninoasa, Baia de Fier, Peștișani, Crușet, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Bengești-Ciocadia, Vladimir, Dănești, Bustuchin, Roșia de Amaradia, Borăscu, Prigoria, Urdari, Văgiulești, Bolboși, Stoina, Logrești, Polovragi, Stejari, Dănciulești, Albeni, Stănești, Bumbești-Pițic, Brănești, Săulești, Drăgotești, Cătunele, Licurici, Căpreni, Telești, Ionești, Berlești, Bălănești, Mușetești, Jupânești, Godinești, Turcinești, Câlnic, Schela, Alimpești, Săcelu, Lelești, Glogova, Hurezani, Bărbătești, Samarinești, Ciuperceni, Arcani;

Județul Olt;

Zona joasă a județului Vâlcea , respectiv zona localităților: Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Călimănești, Băbeni, Horezu, Bălcești, Mihăești, Berbești, Frâncești, Prundeni, Budești, Fârtățești, Vaideeni, Stoilești, Alunu, Ionești, Tomșani, Șușani, Galicea, Stoenești, Cernișoara, Costești, Bărbătești, Orlești, Nicolae Bălcescu, Lungești, Slătioara, Ștefănești, Ocnele Mari, Olanu, Pietrari, Roșiile, Păusești-Măglași, Valea Mare, Mateești, Bujoreni, Popești, Păușești, Zătreni, Tetoiu, Oteșani, Berislăvești, Stroești, Grădiștea, Băile Govora, Copăceni, Glăvile, Dănicei, Băile Olănești, Bunești, Muereasca, Golești, Sutești, Șirineasa, Laloșu, Livezi, Scundu, Dăești, Sinești, Lădești, Ghioroiu, Lăpușata, Măciuca, Roești, Drăgoești, Sălătrucel, Pesceana, Vlădești, Diculești, Crețeni, Măldărești, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Stănești, Lăcusteni, Milcoiu, Runcu, Mitrofani, Amărăști;

Județul Dolj

Zona joasă a județului Mehedinţi , respectiv zona localităților: Drobeta-Turnu Severin, Strehaia, Șimian, Vânju Mare, Gogoșu, Corcova, Baia de Aramă, Jiana, Pătulele, Bala, Cujmir, Breznița-Ocol, Bălăcița, Tâmna, Salcia, Devesel, Izvoru Bârzii, Oprișor, Butoiești, Gârla Mare, Șișești, Gruia, Punghina, Malovăț, Bâcleș, Prunișor, Dârvari, Broșteni, Ponoarele, Hinova, Burila Mare, Florești, Căzănești, Isverna, Vânători, Vlădaia, Pădina, Obârșia de Câmp, Livezile, Braniștea, Dumbrava, Grozești, Voloiac, Pristol, Vânjuleț, Husnicioara, Breznița-Motru, Vrata, Poroina Mare, Greci, Ilovăț, Balta, Stângăceaua, Rogova, Ilovița, Șovarna, Corlățel, Podeni, Bâlvănești, Cireșu, Godeanu;

Se vor semnala: Local, ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

In zona: Județul Caraş-Severin: Moldova Nouă, Bozovici, Pojejena, Berzasca, Sichevița, Sasca Montană, Lăpușnicu Mare, Bănia, Dalboșeț, Coronini, Gârnic, Șopotu Nou, Socol, Cărbunari, Naidăș, Ciuchici;

Județul Arad: Arad, Pecica, Sântana, Chișineu-Criș, Nădlac, Curtici, Vladimirescu, Vinga, Macea, Secusigiu, Șicula, Zimandu Nou, Șimand, Apateu, Șagu, Semlac, Sintea Mare, Mișca, Șepreuș, Livada, Felnac, Zărand, Șeitin, Iratoșu, Șofronea, Grăniceri, Socodor, Zădăreni, Peregu Mare, Olari, Pilu, Dorobanți, Zerind;

Județul Bihor: Oradea, Salonta, Sânmartin, Tinca, Oșorhei, Batăr, Ciumeghiu, Nojorid, Biharia, Sântandrei, Ineu, Avram Iancu, Borș, Tulca, Girișu de Criș, Husasău de Tinca, Cefa, Cetariu, Sănnicolau Romăn, Toboliu, Mădăraș, Paleu, Gepiu, Mădăras;

Județul Timiş: Sânnicolau Mare, Periam, Cenad, Sânpetru Mare, Saravale;

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

În localităţi din județul Suceava: Vatra Dornei, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Crucea, Iacobeni, Sadova, Panaci, Poiana Stampei, Coșna – se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

Cod galben de ceaţă, valabil până la ora 10:00

In zona Județul Alba: Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Unirea, Jidvei, Șona, Mihalț, Lopadea Nouă, Sâncel, Lunca Mureșului, Mirăslău, Bucerdea Grânoasă, Fărău, Noșlac, Crăciunelu de Jos, Hopârta, Rădești;

Zona depresionară a județului Harghita, respectiv zona localităților: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;

Județul Sibiu: Avrig, Tălmaciu, Șelimbăr, Racovița, Porumbacu de Jos, Arpașu de Jos, Boița, Cârța;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.