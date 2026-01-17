Avertizare imediată de la ANM: Cod galben de ceață în trei județe

1 minut de citit Publicat la 23:22 17 Ian 2026 Modificat la 23:22 17 Ian 2026

Ceață și vizibilitate redusă pe drumurile din trei județe.Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă seară, o avertizare Cod galben de ceață, valabilă în intervalul 23.00 - 05.00, în trei județe.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 23.00 - 05.00, în județele Arad, Bihor și Timiș se va forma ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

De asemenea, ANM a prelungit și a extins, sâmbătă dimineață, codul galben de ger. Meteorologii avertizează că temperaturile minime vor ajunge la -20 de grade în unele regiuni în această noapte. Zonele afectate sunt Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Transilvania, Maramureș și nordul Crișanei.

Astfel, meteorologii anunță că vremea va fi deosebit de rece astăzi (17 ianuarie) în jumătatea estică a țării, iar de duminică (18 ianuarie) în toate regiunile.

Noaptea și dimineața va fi ger în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade, iar în nordul și estul Moldovei și izolat în Transilvania, gerul va persista și pe parcursul zilelor, maximele urmând a se încadra între -15 și -9 grade.

Până la începutul săptămânii viitoare temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40...60 km/h, amplificând senzația de frig.