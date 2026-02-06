Avertizare imediată de la ANM: Cod galben de ceață, ploi și polei în 14 județe

<1 minut de citit Publicat la 08:56 06 Feb 2026 Modificat la 08:56 06 Feb 2026

Ceață și ploi în mai multe județe din țară. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă, ploi slabe și polei, valabile pentru zone din 14 judeţe în orele următoare.

Astfel, până la ora 9:00, în localităţi din Iaşi, Vaslui şi Botoşani, ploaia şi burniţa local vor depune polei, în zone din Gorj se va semnala, local, ceaţă ce determină vizibilitate redusă sub 200 m şi izolat sub 50 m, iar în Neamţ, Iaşi, Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinţi şi Teleorman ceaţa va fi însoţită de burniţă, ce va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea poleiului sau gheţuşului.

Totodată, până la ora 10:00, este ceaţă şi în judeţul Alba, şi în localităţi din judeţele Sibiu, Constanţa şi Tulcea.

Alertele nowcasting emise de Administrația Națională de Meteorologie sunt avertizări de scurtă durată, valabile, de regulă, până la maximum șase ore, și vizează fenomene meteo periculoase care se manifestă sau urmează să se producă în foarte scurt timp.

Acestea pot fi actualizate sau prelungite în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.