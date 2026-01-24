Antena 3 CNN Meteo Avertizare imediată de la ANM. Cod galben de ceaţă şi polei în 20 judeţe, în orele următoare

În funcție de condițiile locale, pe şosele se va forma ghețuș. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o nouă serie de avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă densă şi polei, valabile în zone din 20 judeţe.

Potrivit meteorologilor, se vor semnala, până la ora 10:00, ceaţă ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m şi izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului, precum şi precipitaţii mixte care depun local polei.

Judeţele vizate de avertizarea meteorologică sunt: Constanţa, Suceava, Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea, Mehedinţi, Ialomiţa, Argeş, Călăraşi, Covasna, Braşov, Harghita, Alba, Sibiu, Mureş, Maramureş, Sălaj, Cluj şi Bistriţa-Năsăud.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

