Avertizare imediată de la ANM. Cod galben de ceaţă şi polei în 20 judeţe, în orele următoare

În funcție de condițiile locale, pe şosele se va forma ghețuș. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o nouă serie de avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă densă şi polei, valabile în zone din 20 judeţe.



Potrivit meteorologilor, se vor semnala, până la ora 10:00, ceaţă ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m şi izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului, precum şi precipitaţii mixte care depun local polei.



Judeţele vizate de avertizarea meteorologică sunt: Constanţa, Suceava, Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea, Mehedinţi, Ialomiţa, Argeş, Călăraşi, Covasna, Braşov, Harghita, Alba, Sibiu, Mureş, Maramureş, Sălaj, Cluj şi Bistriţa-Năsăud.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.