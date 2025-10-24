Avertizare imediată de la ANM. Cod galben de ceaţă şi vânt puternic: Vor fi viteze la rafală până la 120 km/h. Zonele vizate

2 minute de citit Publicat la 09:45 24 Oct 2025 Modificat la 09:54 24 Oct 2025

Potrivit meteorologilor, judeţele Prahova, Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Dâmboviţa sunt sub cod galben de vânt până la ora 10:00. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri avertizări nowcasting de ceaţă şi vânt puternic în mai multe regiuni din România. Potrivit meteorologilor, în unele zone, vântul va avea viteze la rafală de 120 km/h.

Cod galben de ceaţă, anunţat vineri dimineaţa de ANM

Conform informaţiilor oferite de oficialii de la ANM, este cod galben de ceaţă în judeţele Harghita, Galaţi, Vrancea, Bacău, Botoşani, Galaţi şi Neamţ. Atenţionarea nowcasting expiră puţin după ora 10:00.

"În zona: Zona depresionară a județului Harghita , respectiv zona localităților: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;

Se vor semnala: ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m", au transmis reprezentanţii ANM pe site-ul instituţiei.

În unele localităţi din Vrancea şi Galaţi ceața va determina o vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m.

– județul Galaţi: Galați, Liești, Pechea, Cudalbi, Târgu Bujor, Corod, Tulucești, Ghidigeni, Măstăcani, Fârțănești, Tudor Vladimirescu, Frumușița, Piscu, Ivești, Independența, Drăgușeni, Berești-Meria, Slobozia Conachi, Fundeni, Berești, Vânători, Grivița, Braniștea, Cavadinești, Valea Mărului, Foltești, Schela, Smârdan, Cuza Vodă, Scânteiești, Cuca, Băleni, Nămoloasa, Bălășești, Priponești, Rediu, Cerțești, Costache Negri, Corni, Vârlezi, Vlădești, Băneasa, Bălăbănești, Suceveni, Jorăști, Smulți, Rădești, Oancea, Suhurlui;

– județul Vrancea: Nănești;

"În zona: Județul Bacău: Bacău, Sascut, Răcăciuni, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Gârleni, Luizi-Călugăra, Căiuți, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Filipești, Horgești, Letea Veche, Orbeni, Pâncești, Urechești, Parincea, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Parava, Hemeiuș, Coțofănești, Huruiești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Prăjești, Tamași, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Itești, Sărata;

Județul Botoşani: Hudești, Coțușca, Rădăuți-Prut, Păltiniș, Mileanca, Darabani, Viișoara, Concești;

Județul Galaţi: Tecuci, Matca, Umbrărești, Cosmești, Munteni, Barcea, Brăhășești, Drăgănești, Nicorești, Gohor, Țepu, Negrilești, Buciumeni, Poiana, Movileni;

Județul Neamţ: Roman, Săbăoani, Tămășeni, Cordun, Horia, Doljești, Trifești, Ion Creangă, Sagna, Icușești, Bahna, Secuieni, Valea Ursului, Dulcești, Moldoveni, Gâdinți, Bira;

Județul Vrancea: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Păunești, Homocea, Suraia, Vânători, Țifești, Bolotești, Ruginești, Garoafa, Movilița, Străoane, Pufești, Milcovul, Fitionești, Golești, Ploscuțeni, Câmpineanca, Răstoaca, Tănăsoaia, Biliești, Corbița;

Se vor semnala : Local ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m", au mai anunţat cei de la Administrația Națională de Meteorologie.

Cod galben de vânt, emis vineri dimineaţa de ANM

Potrivit meteorologilor, judeţele Prahova, Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Dâmboviţa sunt sub cod galben de vânt până la ora 10:00.

– județul Maramureş, zona de munte de peste 1800 m;

– județul Bistriţa-Năsăud, zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala: intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...110 km/h.

– județul Prahova, zona de munte de peste 1800 m;

– județul Dâmboviţa, zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala: intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h.