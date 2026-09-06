Avertizare imediată de la ANM: Cod galben de furtuni, grindină şi vânt în patru judeţe. Lista localităţilor afectate

1 minut de citit Publicat la 13:33 06 Sep 2026 Modificat la 13:44 06 Sep 2026

Avertizare imediată de la ANM: Cod galben de furtuni, grindină şi vânt în patru judeţe. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis duminică o avertizare nowcasting Cod galben de averse care vizează, mai multe localităţi din judeţele Bacău, Neamţ şi Iaşi, potrivit Agerpres. Unele zone din judeţul Sibiu se află sub un cod galben de vânt azi, până la ora 16:00.

Cod galben de ploi în 3 judeţe

Potrivit meteorologilor, avertizarea de vreme rea care vizează regiuni din Bacău, Iaşi şi Neamţ este valabilă până la ora 14:00, însă, aceasta ar putea fi prelungită.

în judeţul Bacău (localităţile: Bacău, Răcăciuni, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Luizi-Călugăra, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Horgeşti, Letea Veche, Pânceşti, Parincea, Săuceşti, Măgura, Ungureni, Gioseni, Dealu Morii, Hemeiuş, Găiceana, Traian, Prăjeşti, Tamaşi, Vultureni, Sărata);

(localităţile: Bacău, Răcăciuni, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Luizi-Călugăra, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Horgeşti, Letea Veche, Pânceşti, Parincea, Săuceşti, Măgura, Ungureni, Gioseni, Dealu Morii, Hemeiuş, Găiceana, Traian, Prăjeşti, Tamaşi, Vultureni, Sărata); judeţul Neamţ (localităţile: Roman, Săbăoani, Tămăşeni, Cordun, Horia, Doljeşti, Gherăeşti, Trifeşti, Ion Creangă, Sagna, Icuşeşti, Secuieni, Valea Ursului, Dulceşti, Bozieni, Stăniţa, Gâdinţi, Pânceşti, Bira, Poienari).

(localităţile: Roman, Săbăoani, Tămăşeni, Cordun, Horia, Doljeşti, Gherăeşti, Trifeşti, Ion Creangă, Sagna, Icuşeşti, Secuieni, Valea Ursului, Dulceşti, Bozieni, Stăniţa, Gâdinţi, Pânceşti, Bira, Poienari). judeţul Iaşi (localităţile: Dagâţa, Mirceşti, Rachiţeni, Tansa) vor fi ploi abundente, însoţite de grindină, iar rafalele vor avea chiar şi 60 km/h.

"Se vor semnala descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm), intensificări ale vântului cu viteze de 50...60 km/h şi averse care vor acumula 10...15 l/mp", s-a menţionat într-un comunicat transmis pe meteoromania.ro.

Cod galben de vânt în judeţul Sibiu

Conform ANM, astăzi, între orele 13:11 şi 16:00, vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

Zonele vizate din judeţul Sibiu sunt: Cisnădie, Avrig, Tălmaciu, Rășinari, Șelimbăr, Roșia, Racovița, Porumbacu de Jos, Cristian, Arpașu de Jos, Sadu, Șura Mică, Boița, Poplaca, Cârța şi Sibiu.

Tot azi este în vigoare o avertizare de cod galben de vânt, valabilă până diseară şi vizează sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei, Carpații Orientali și Meridionali.

Cod galben de vânt, valabil, duminică, 06 septembrie, de la ora 09:00 până la ora 21:00. Sursa foto: meteoromania.ro

"Pe parcursul zilei de duminică în sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei vor fi viteze de 50...70 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali, temporar de peste 80...90 km/h.

Notă: intensificări ale vântului vor fi și în restul teritoriului în general cu viteze de 40...50 km/h", s-a precizat în comunicatul ANM.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.