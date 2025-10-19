Avertizare imediată de la ANM. Cod galben de vânt puternic în mai multe județe

Avertizare imediată de la ANM. Cod galben de vânt puternic în mai multe județe. Sursa foto: Getty Images | blackred

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică, două avertizări nowcasting Cod galben de vânt puternic pentru zonele de munte ale judeţelor Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa, valabile până la ora 15:00.

Potrivit meteorologilor, în zonele de munte ale celor patru judeţe, la altitudini de peste 1.800 de metri, se vor semnala intensificări puternice şi susţinute ale vântului cu viteze care vor depăşi la rafală 90...120 km/h.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.