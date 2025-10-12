Avertizare imediată de la ANM: Cod galben de vânt puternic în patru județe

<1 minut de citit Publicat la 09:41 12 Oct 2025 Modificat la 09:41 12 Oct 2025

Avertizare meteo ANM Cod Galben de vânt puternic în mai multe judeţe din ţară Sursa foto: Getty Images | blackred

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică dimineaţa, două avertizări nowcasting Cod galben de vânt puternic pentru zonele de munte ale judeţelor Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa, valabile până la ora 11:00.

Potrivit meteorologilor, în zonele de munte ale celor patru judeţe, la altitudini de peste 1.800 de metri, se vor semnala intensificări puternice şi susţinute ale vântului cu viteze care vor depăşi la rafală 90...120 km/h.

Județul Braşov , zona de munte de peste 1800 m.

, zona de munte de peste 1800 m. Județul Argeş , zona de munte de peste 1800 m;

, zona de munte de peste 1800 m; Județul Prahova , zona de munte de peste 1800 m;

, zona de munte de peste 1800 m; Județul Dâmboviţa , zona de munte de peste 1800 m;

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.