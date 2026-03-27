Avertizare imediată de la ANM. Cod portocaliu de vânt puternic în trei județe din țară. Rafalele vor atinge 80 km/h

Publicat la 16:03 27 Mar 2026 Modificat la 16:04 27 Mar 2026

Potrivit meteorologilor, vântul va bate cu până la 80 de kilometri pe oră.

Meteorologii ANM au emis, vineri, mai multe coduri nowcasting de Cod portocaliu de vânt puternic. Potrivit ANM, rafalele vor atinge viteze de până la 80 km/h.

Până la ora 19:00, un cod portocaliu a fost emis pentru județele Olt, Vâlcea și Argeș.

Județul Olt: Slatina, Scornicești, Piatra-Olt, Potcoava, Osica de Sus, Iancu Jianu, Curtișoara, Găneasa, Valea Mare, Movileni, Corbu, Colonești, Strejești, Pleșoiu, Verguleasa, Brâncoveni, Bobicești, Schitu, Pârșcoveni, Morunglav, Cârlogani, Vitomirești, Vâlcele, Vulturești, Coteana, Teslui, Brebeni, Cungrea, Bârza, Spineni, Slătioara, Grădinari, Icoana, Poboru, Perieți, Bărăști, Sârbii - Măgura, Călui, Dobroteasa, Priseaca, Bălteni, Făgețelu, Șopârlița, Milcov, Leleasca, Optași-Măgura, Ipotesti, Tătulești, Oporelu, Sâmburești, Topana.

Județul Vâlcea: Drăgășani, Bălcești, Prundeni, Fârtățești, Stoilești, Ionești, Șușani, Orlești, Lungești, Ștefănești, Olanu, Valea Mare, Glăvile, Dănicei, Sutești, Laloșu, Scundu, Măciuca, Drăgoești, Diculești, Crețeni, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Mitrofani, Amărăști.

Județul Argeş: Costești, Buzoești, Bârla, Slobozia, Ungheni, Stolnici, Lunca Corbului, Suseni, Rătești, Recea, Rociu, Căldăraru, Miroși, Negrași, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Ștefan cel Mare, Teiu, Râca.



Potrivit ANM, vântul va ating viteze la rafală de 70…80 km/h.