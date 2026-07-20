Avertizări imediate Cod Portocaliu și Galben de furtuni, vijelii și grindină emise de ANM. Lista localităților vizate

1 minut de citit Publicat la 15:46 20 Iul 2026 Modificat la 16:22 20 Iul 2026

Avertizări imediate Cod Galben de furtuni, vijelii și grindină emise de ANM Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, 20 iulie 2026, atenționări Cod Portocaliu și Galben de tip nowcasting pentru fenomene meteorologice extreme care vizează mai multe zone.

Cod Portocaliu în Constanța între orele 16:15 și 17:00

ANM a emis la ora 16:06 o avertizare meteo Cod Portocaliu, valabil în intervalul 16:15 – 17:00, pentru localități din județul Constanța.

Avertizarea vizează localitățile Hârșova, Ciobanu, Crucea, Ghindărești, Topalu, Pantelimon, Saraiu, Horia și Vulturu, din județul Constanța.

În aceste zone se vor semnala grindină de dimensiuni medii, cu diametrul de 2–4 cm, averse torențiale care vor acumula 25–30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50–70 km/h.

Cod Portocaliu în Vâlcea între orele 15:55 și 16:45

ANM a emis o avertizare nowcasting Cod portocaliu, valabilă în intervalul 15:55-16:45, pentru municipiul Râmnicu Vâlcea și localitățile Călimănești, Stoenești, Costești, Bărbătești, Păușești-Măglași, Bujoreni, Băile Olănești, Bunești, Muereasca, Dăești și Vlădești.

În zonele vizate sunt prognozate averse torențiale, cu acumulări de 25–40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50–70 km/h, precum și grindină de mici dimensiuni, de 1–2 cm.

Cod Galben în Mureș între orele 15:25 și 16:30

În județul Mureș, avertizarea este valabilă în intervalul 15:25-16:30 și vizează municipiul Târgu Mureș și localitățile Târnăveni, Luduș, Iernut, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureș, Adămuș, Pănet, Cristești, Ceuașu de Câmpie, Acățari, Mica, Crăciunești, Gănești, Bahnea, Sânpaul, Sântana de Mureș, Zau de Câmpie, Chețani, Gheorghe Doja, Suplac, Sânger, Ogra, Cuci, Iclănzel, Cucerdea, Bogata, Viișoara, Corunca, Ațintiș, Coroisânmărtin, Mădăraș, Zagăr, Bichiș, Tăureni și Papiu Ilarian.

Meteorologii anunță averse torențiale, cu acumulări de 15–25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50–60 km/h și grindină de mici dimensiuni, de 1–2 cm.

Cod Galben în Gorj între orele 15:00 și 16:00

O altă atenționare Cod galben a fost emisă pentru județul Gorj, fiind valabilă în intervalul 15:00–16:00. Sunt vizate localitățile Târgu Jiu, Bumbești-Jiu, Bălești, Runcu, Crasna, Scoarța, Stănești, Bălănești, Mușetești, Turcinești, Schela, Săcelu, Lelești și Arcani.

Și în aceste zone sunt prognozate averse torențiale, cu acumulări de 15–25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului de 45–55 km/h și grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1–2 cm.