Când ar putea ninge în București în 2025. Unele prognoze meteo arată că zăpada ar putea lipsi în Capitală toată luna decembrie

2 minute de citit Publicat la 12:42 15 Oct 2025 Modificat la 12:44 15 Oct 2025

Zăpadă în București, în februarie 2025. Sursa foto: Silviu Matei/ Agerpres Foto

Vântul rece bate deja în Capitală, cerul devine tot mai cenușiu, iar locuitorii încep deja să se întrebe când și dacă va ninge în București la sfârșit de 2025. Pe baza prognozelor pe termen lung și a modelării climatice, specialiștii anticipează că prima ninsoare adevărată în Capitală ar putea să apară către sfârșitul toamnei, probabil în noiembrie sau începutul lui decembrie.

Într‑un scenariu extrem de rece și favorabil, un episod de ninsoare slabă s-ar putea semnala chiar la finele lunii noiembrie 2025.

Un detaliu interesant: unele modele meteorologice sugerau că prima ninsoare în București ar putea fi pe 22 noiembrie 2025 conform prognozei Accuweather. Totuși, alte surse (EaseWeather) estimează că primele fulgi ar putea apărea abia în ianuarie 2026 în Capitală.

Această discrepanță între prognoze denotă incertitudinea inerentă în estimări pe termen lung, mai ales în zone cu climat mozaicat, cum este Muntenia.

Când ar putea să ningă în București conform prognozei pentru iarna 2025/2026

Prognozele pe termen lung trebuie privite cu rezervă, dar oferă câteva scenarii posibile pentru București:

Potrivit EaseWeather, iarna 2025/2026 ar urma să fie mai degrabă ploioasă decât abundentă în zăpadă, cu doar câteva episoade de ninsoare.

În varianta Accuweather, se estimează că primii fulgi în Capitală ar putea apărea pe 22 noiembrie 2025.

În schimb, unele interpretări ale aceluiași model sugerează o întârziere a zăpezii până în ianuarie sau februarie 2026, în contextul unei ierni mai blânde.

În ceea ce privește intensitatea și frecvența zăpezilor, autorii unor analize climatice europene consideră că regiunea Balcanilor și în special zonele montane ar putea avea precipitații sub media normalului, dar cu episoade localizate de ninsoare relativ puternică.

Prin urmare, scenariile posibile pentru București includ:

Ninsoare timpurie în noiembrie 2025 în cazul unei ascensiuni rapide a masei de aer rece. Episoade moderate spre târzii de ninsoare între decembrie 2025 și ianuarie 2026, dacă iarna „se instalează lent”. O iarnă mai blândă, cu predominanță de ploi și doar câteva zile cu zăpadă.

La munte a nins deja din data de 30 septembrie 2025

Primii fulgi ai sezonului au fost semnalați pe 30 septembrie 2025 în zone montane precum Transalpina, Pasul Prislop, Harghita și alte zone alpine. În unele locuri s‑a depus strat consistent de zăpadă, iar autoritățile au intervenit pentru curățarea drumurilor montane.

Acest fenomen timpurie la înălțime nu este neobișnuit – în anii cu toamne răcoroase sau mase de aer reci provenance din nord, zăpada poate apărea înainte ca iarna să „se instaleze” la nivelul câmpiilor și al văilor.

O astfel de ninsoare montană devreme servește și drept „avertisment” că atmosfera devine mai instabilă și că episoadele de ger sau precipitații mixte pot ajunge și mai jos, spre zonele submontane.

Cum va fi iarna 2025-2026 în București

Pe baza prognozelor disponibile și a analogiilor climatice, iarna 2025/2026 pentru București ar putea avea caracteristici mixte: