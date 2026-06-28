Cea mai fierbinte zi din istoria măsurătorilor meteorologice. Patru țări europene au doborât recordurile de temperatură duminică

<1 minut de citit Publicat la 20:58 28 Iun 2026 Modificat la 20:58 28 Iun 2026

Un afișaj indică temperatura de 43 de grade Celsius la Berlin. Germania se confruntă cu un val de căldură, iar în unele zone ale țării și în capitala germană temperaturile au depășit 40 de grade Celsius. sursa foto: Getty

Într-o singură zi, patru țări europene au rescris cărțile de recorduri: Germania a atins 41,7°C, Cehia 41,9°C, Polonia 40,5°C, iar Viena a depășit pentru prima dată în istorie pragul de 40 de grade. Europa trăiește, duminică, cea mai fierbinte zi din istoria măsurătorilor meteorologice.

Germania: 41,7°C, cel mai fierbinte moment din istoria țării

Stația meteorologică din Coschen, un sat mic lângă granița cu Polonia, a înregistrat duminică 41,7°C – cel mai ridicat nivel atins vreodată în Germania de la începutul măsurătorilor meteorologice.

Vechiul record național, deținut de stațiile din Bad Muskau și Möckern-Drewitz, a fost depășit cu 0,2 grade.

Cehia: 41,9°C, prima dată când s-a trecut de 41 de grade

La stația Doksany, în nordul Cehiei, termometrul a urcat la 41,9°C. Este pentru prima dată în istoria măsurătorilor oficiale cehe când temperaturile au depășit pragul de 41°C.

Polonia: 40,5°C, record absolut național

Stația IMGW din Słubice, oraș aflat chiar la granița cu Germania, a înregistrat 40,5°C – cea mai ridicată temperatură din istoria măsurătorilor meteorologice poloneze.

Austria: 40°C la Viena, pentru prima dată

În centrul Vienei, la stația meteorologică din cartierul Innere Stadt, s-au măsurat duminică 40°C. Este prima dată în istorie când capitala austriacă atinge acest prag.