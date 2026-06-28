Cea mai fierbinte zi din istoria măsurătorilor meteorologice. Patru țări europene au doborât recordurile de temperatură duminică

Într-o singură zi, patru țări europene au rescris cărțile de recorduri: Germania a atins 41,7°C, Cehia 41,9°C, Polonia 40,5°C, iar Viena a depășit pentru prima dată în istorie pragul de 40 de grade. Europa trăiește, duminică, cea mai fierbinte zi din istoria măsurătorilor meteorologice.
Germania: 41,7°C, cel mai fierbinte moment din istoria țării
Stația meteorologică din Coschen, un sat mic lângă granița cu Polonia, a înregistrat duminică 41,7°C – cel mai ridicat nivel atins vreodată în Germania de la începutul măsurătorilor meteorologice.
Vechiul record național, deținut de stațiile din Bad Muskau și Möckern-Drewitz, a fost depășit cu 0,2 grade.
Cehia: 41,9°C, prima dată când s-a trecut de 41 de grade
La stația Doksany, în nordul Cehiei, termometrul a urcat la 41,9°C. Este pentru prima dată în istoria măsurătorilor oficiale cehe când temperaturile au depășit pragul de 41°C.
Polonia: 40,5°C, record absolut național
Stația IMGW din Słubice, oraș aflat chiar la granița cu Germania, a înregistrat 40,5°C – cea mai ridicată temperatură din istoria măsurătorilor meteorologice poloneze.
Austria: 40°C la Viena, pentru prima dată
În centrul Vienei, la stația meteorologică din cartierul Innere Stadt, s-au măsurat duminică 40°C. Este prima dată în istorie când capitala austriacă atinge acest prag.