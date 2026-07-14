Cod galben de averse, vijelii și grindină la munte. Harta zonelor afectate

<1 minut de citit Publicat la 10:00 14 Iul 2026 Modificat la 10:01 14 Iul 2026

ANM a anunțat Cod galben de vijelii în aproape toată țara. Foto: Getty Images

Meteorologii au emis marți un cod galben de averse, vijelii și grindină, avertizare care va afecta zonele montane miercuri.

Codul galben va fi în vigoare miercuri până la ora 21.00.

Astfel, în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm).

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.