Cod galben de ceaţă în 7 judeţe, dar şi în Bucureşti. Vor fi ninsori, ploi şi depuneri de polei în unele regiuni ale României

Cod galben de ceaţă în 7 judeţe, dar şi în Capitală. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri dimineaţa mai multe atenționări nowcasting de cod galben de ceaţă, valabile pentru şapte judeţe din România, dar şi pentru municipiul Bucureşti. În plus, tot astăzi, vor fi depuneri de polei şi ploaie îngheţată în mai multe regiuni din ţară, iar în Moldova şi Transilvania, dar şi în unele zone de munte se vor înregistra ninsori.

Coduri galbene de ceaţă, valabile până la ora 10:00

Zona continentală a județului Constanta , respectiv zona localităților: Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Hârșova, Mihail Kogălniceanu, Cobadin, Ostrov, Cogealac, Negru Vodă, Băneasa, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Lipnița, Ciobanu, Crucea, Peștera, Chirnogeni, Albești, Independența, Oltina, Aliman, Mihai Viteazu, Ciocârlia, Ghindărești, Amzacea, Cuza Voda, Deleni, Adamclisi, Saligny, Dobromir, Mereni, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Gârliciu, Comana, Bărăganu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Cerchezu, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu, Dumbrăveni;

, respectiv zona localităților: Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Hârșova, Mihail Kogălniceanu, Cobadin, Ostrov, Cogealac, Negru Vodă, Băneasa, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Lipnița, Ciobanu, Crucea, Peștera, Chirnogeni, Albești, Independența, Oltina, Aliman, Mihai Viteazu, Ciocârlia, Ghindărești, Amzacea, Cuza Voda, Deleni, Adamclisi, Saligny, Dobromir, Mereni, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Gârliciu, Comana, Bărăganu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Cerchezu, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu, Dumbrăveni; Județul Tulcea: Murighiol, Mahmudia, Beștepe;

"Ceața va determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m / ploaie slabă, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea poleiului", au precizat specialiştii pe meteoromania.ro.

Ceaţă densă va fi şi în judeţele Gorj, Olt, Vâlcea, Dolj şi Mehedinţi, dar şi municipiul Bucureşti, unde, au spus meteorologii, vizibilitatea va fi redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m şi, în funcție de condițiile locale, se va forma ghețuș.

județul Gorj: Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Târgu Cărbunești, Turceni, Tismana, Bâlteni, Mătăsari, Bălești, Plopșoru, Țânțăreni, Țicleni, Padeș, Drăguțești, Scoarța, Turburea, Aninoasa, Peștișani, Crușet, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Vladimir, Dănești, Borăscu, Urdari, Văgiulești, Bolboși, Stoina, Brănești, Săulești, Drăgotești, Cătunele, Căpreni, Telești, Ionești, Bălănești, Jupânești, Godinești, Câlnic, Glogova, Bărbătești, Samarinești, Ciuperceni, Arcani;

Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Târgu Cărbunești, Turceni, Tismana, Bâlteni, Mătăsari, Bălești, Plopșoru, Țânțăreni, Țicleni, Padeș, Drăguțești, Scoarța, Turburea, Aninoasa, Peștișani, Crușet, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Vladimir, Dănești, Borăscu, Urdari, Văgiulești, Bolboși, Stoina, Brănești, Săulești, Drăgotești, Cătunele, Căpreni, Telești, Ionești, Bălănești, Jupânești, Godinești, Câlnic, Glogova, Bărbătești, Samarinești, Ciuperceni, Arcani; Județul Olt: Slatina, Balș, Scornicești, Piatra-Olt, Potcoava, Osica de Sus, Iancu Jianu, Mărunței, Curtișoara, Fălcoiu, Izvoarele, Găneasa, Valea Mare, Movileni, Crâmpoia, Corbu, Colonești, Dobrosloveni, Strejești, Pleșoiu, Verguleasa, Brâncoveni, Bobicești, Schitu, Tufeni, Pârșcoveni, Șerbănești, Morunglav, Cârlogani, Vitomirești, Vulpeni, Vâlcele, Vulturești, Coteana, Teslui, Brebeni, Cungrea, Bârza, Spineni, Slătioara, Grădinari, Icoana, Poboru, Perieți, Bărăști, Voineasa, Găvănești, Cezieni, Sârbii - Măgura, Dobroteasa, Călui, Priseaca, Bălteni, Oboga, Ghimpețeni, Dobrun, Osica de Jos, Făgețelu, Șopârlița, Milcov, Leleasca, Optași-Măgura, Dobrețu, Ipotesti, Tătulești, Oporelu, Sâmburești, Topana, Baldovinești;

Slatina, Balș, Scornicești, Piatra-Olt, Potcoava, Osica de Sus, Iancu Jianu, Mărunței, Curtișoara, Fălcoiu, Izvoarele, Găneasa, Valea Mare, Movileni, Crâmpoia, Corbu, Colonești, Dobrosloveni, Strejești, Pleșoiu, Verguleasa, Brâncoveni, Bobicești, Schitu, Tufeni, Pârșcoveni, Șerbănești, Morunglav, Cârlogani, Vitomirești, Vulpeni, Vâlcele, Vulturești, Coteana, Teslui, Brebeni, Cungrea, Bârza, Spineni, Slătioara, Grădinari, Icoana, Poboru, Perieți, Bărăști, Voineasa, Găvănești, Cezieni, Sârbii - Măgura, Dobroteasa, Călui, Priseaca, Bălteni, Oboga, Ghimpețeni, Dobrun, Osica de Jos, Făgețelu, Șopârlița, Milcov, Leleasca, Optași-Măgura, Dobrețu, Ipotesti, Tătulești, Oporelu, Sâmburești, Topana, Baldovinești; Județul Vâlcea: Drăgășani, Bălcești, Prundeni, Șușani, Lungești, Ștefănești, Valea Mare, Dănicei, Sutești, Laloșu, Ghioroiu, Diculești, Făurești, Voicești;

Drăgășani, Bălcești, Prundeni, Șușani, Lungești, Ștefănești, Valea Mare, Dănicei, Sutești, Laloșu, Ghioroiu, Diculești, Făurești, Voicești; Județul Dolj: Craiova, Filiași, Podari, Leu, Plenița, Argetoaia, Brădești, Melinești, Șimnicu de Sus, Bucovăț, Ișalnița, Calopăr, Braloștița, Pielești, Bratovoești, Breasta, Castranova, Vârvoru de Jos, Dioști, Goiești, Teasc, Coșoveni, Orodel, Carpen, Malu Mare, Robănești, Murgași, Teslui, Țuglui, Caraula, Coțofenii din Dos, Drăgotești, Cernătești, Scăești, Vela, Sopot, Almăj, Terpezița, Grecești, Bulzești, Brabova, Fărcaș, Mischii, Predești, Perișor, Vârtop, Sălcuța, Ghindeni, Ghercești, Coțofenii din Față, Cârcea, Pleșoi, Verbița, Seaca de Pădure, Radovan, Tălpaș, Secu, Gogoșu, Botoșești-Paia, Izvoare;

Craiova, Filiași, Podari, Leu, Plenița, Argetoaia, Brădești, Melinești, Șimnicu de Sus, Bucovăț, Ișalnița, Calopăr, Braloștița, Pielești, Bratovoești, Breasta, Castranova, Vârvoru de Jos, Dioști, Goiești, Teasc, Coșoveni, Orodel, Carpen, Malu Mare, Robănești, Murgași, Teslui, Țuglui, Caraula, Coțofenii din Dos, Drăgotești, Cernătești, Scăești, Vela, Sopot, Almăj, Terpezița, Grecești, Bulzești, Brabova, Fărcaș, Mischii, Predești, Perișor, Vârtop, Sălcuța, Ghindeni, Ghercești, Coțofenii din Față, Cârcea, Pleșoi, Verbița, Seaca de Pădure, Radovan, Tălpaș, Secu, Gogoșu, Botoșești-Paia, Izvoare; Județul Mehedinţi: Strehaia, Corcova, Baia de Aramă, Bala, Bălăcița, Tâmna, Oprișor, Butoiești, Șișești, Bâcleș, Prunișor, Broșteni, Ponoarele, Florești, Căzănești, Vlădaia, Pădina, Dumbrava, Grozești, Voloiac, Husnicioara, Breznița-Motru, Poroina Mare, Greci, Stângăceaua, Șovarna;

România, împărţită între ninsori şi ploi, dar şi depuneri de polei

În cursul zilei de astăzi, va ninge în cea mai mare parte a Moldovei și pe suprafețe mai restrânse în Transilvania, iar în Dobrogea și în nord‑estul Munteniei predomină ploile. Maximele pleacă de la minus 1 grad în nordul Moldovei și vor ajunge până la 7...8 grade în zonele de deal din Banat și Crișana.