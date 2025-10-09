Copernicus: Septembrie 2025 a fost printre cele mai fierbinți luni de toamnă din istorie

1 minut de citit Publicat la 15:50 09 Oct 2025 Modificat la 15:53 09 Oct 2025

Anul 2025 a avut al treilea cel mai călduros septembrie înregistrat vreodată pe glob / Foto: Getty Images

Anul 2025 a avut al treilea cel mai călduros septembrie înregistrat vreodată pe glob, cu temperaturi ridicate în apropierea polilor şi în Europa de Est, potrivit datelor publicate marţi de observatorul european Copernicus, informează AFP, potrivit Agerpres.

La fel ca lunile iulie şi august 2025, „septembrie 2025 a fost al treilea cel mai călduros septembrie”, nu departe de recordul stabilit în 2023 şi de al doilea cel mai cald septembrie în 2024, a precizat Copernicus într-un comunicat.

Luna septembrie, cu o temperatură medie de 16,11 grade Celsius, a fost cu 1,47 grade Celsius peste nivelul perioadei preindustriale (1850-1900), înainte ca activitatea umană să provoace o încălzire durabilă a climei.

„Contextul global al temperaturilor rămâne acelaşi, cu valori constant ridicate pe uscat şi la suprafaţa mărilor, reflectând influenţa continuă a acumulării de gaze cu efect de seră în atmosferă”, a comentat Samantha Burgess, expertă în climă la Copernicus.

„În afara Europei, temperaturile au depăşit cel mai mult mediile climatice în Canada”

Cele mai intense călduri, raportate la măsurătorile care datează din 1940, au afectat o parte a Europei, ţările nordice şi Europa de Est, de la statele baltice până în Balcani.

„În afara Europei, temperaturile au depăşit cel mai mult mediile climatice în Canada, în anumite regiuni din Groenlanda, în extremitatea nord-vestică a Siberiei şi în zonele de coastă apropiate, precum şi în vaste regiuni ale Antarcticii”, a adăugat Copernicus.

Acest program ştiinţific al Uniunii Europene publică lunar bilanţuri meteorologice pentru întreaga planetă, pe baza unor analize care combină măsurători prin satelit, observaţii de la sol şi modele climatice.

Datele, care acoperă ultimii 85 de ani, permit urmărirea lună de lună a tendinţei de creştere a temperaturilor pe Pământ.

În privinţa precipitaţiilor, Copernicus a semnalat ploi deosebit de abundente în numeroase regiuni ale Europei - atât în Scandinavia, cât şi în Italia, Croaţia, Spania sau pe coasta estică a Mării Negre.

În schimb, mai multe ţări de pe continentul american (Canada, Statele Unite, Mexic, Brazilia şi Uruguay), partea asiatică a Rusiei şi nordul subcontinentului indian au avut un septembrie mult mai sec decât de obicei.