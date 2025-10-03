Cum se anunță vremea în următoarele patru săptămâni. Prognoza meteo până la început de noiembrie

<1 minut de citit Publicat la 08:52 03 Oct 2025 Modificat la 08:53 03 Oct 2025

Prognoza meteo până la început de noiembrie. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a publicat, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 6 octombrie - 3 noiembrie.

Vremea în săptămâna 06.10.2025 – 13.10.2025

Valorile termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai

coborâte în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Vremea în săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, posibil ușor mai coborâte în regiunile intracarpatice.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi ușor excedentar în majoritatea regiunilor.

Vremea în săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.