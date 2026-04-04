Cum va fi vremea de Florii în București și în țară

După ploile de sâmbătă, vremea se va încălzi în Duminica Floriilor, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Astfel, deși sâmbătă va ploua atât în București, cât și în mai multe regiuni din țară, duminică va fi soare, iar temperaturile vor depăși 20 de grade Celsius.

Astfel, în cursul zilei de sâmbătă va ploua în majoritatea regiunilor din țară.

„Ploile vor avea și caracter de aversă, iar izolat vor fi descărcări electrice și condiții de grindină, cu o probabilitate mai mare în regiunile sudice. Cantitățile de apă, vor fi pe alocuri însemnate în sudul teritoriului unde se vor acumula 10...15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului și al Moldovei, vestul Olteniei, precum și în nord-estul Munteniei, cu viteze în general de 40...50 km/h, iar la munte, cu precădere în vestul Carpaților Meridionali, la altitudini mari,

rafalele vor depăși 60...70 km/h”, informează ANM.

Temperaturile maxime de sâmbătă între 15 și 19 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 și 10 grade. De asemenea, la noapte, pe alocuri va fi ceață și izolat brumă.

În București, sâmbătă, va fi cer noros și cu ploi în timpul zilei, iar temperaturile maxime vor fi în jur de 16 grade, în timp ce temperaturile minime vor fi între 5-7 grade.

În schimb, de Duminica Floriilor și până luni dimineață, vremea va fi frumoasă și se va încălzi, în special în sudul țării, arată ANM.

Temperaturile din timpul zilei vor fi „ușor peste normele perioadei” în majoritatea regiunilor, cu maxime care vor ajunge până la 21 grade.

În București, în aceeași perioadă, „vremea va fi frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit la această dată”, arată ANM. Temperatura maximă va fi de 20-21 de grade și cea minimă de 5-8 grade.

Prognoza meteo pentru intervalul 6-8 aprilie

06.04.2026 ORA 09:00 - 07.04.2026 ORA 09:00 ÎN ȚARĂ

Valorile termice vor continua să crească, astfel că, în toată țara, vremea va fi caldă pentru această perioadă. În

nordul, centrul și estul teritoriului, precum și în zonele montane, cerul va avea înnorări temporare, local vor fi ploi,

mai ales cu caracter de aversă, pe alocuri însoțite de descărcări electrice, iar vântul va avea intensificări; izolat vor

fi posibile cantități de apă mai însemnate. În cursul nopții, la altitudini mari în Carpații Orientali vor fi precipitații

mixte. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, mai mult senin ziua în sudul teritoriului, probabilitatea de ploaie va fi

redusă, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 24 de grade, iar cele

minime vor fi cuprinse între 1 și 11 grade, ușor mai scăzute în zonele depresionare, unde vor fi condiții de brumă.

PROGNOZĂ METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL 06.04.2026 ORA 09:00 - 07.04.2026 ORA 09:00

BUCUREȘTI

Vremea se va menține frumoasă și caldă. Cerul va fi mai mult senin ziua și variabil pe timpul nopții. Vântul va sufla

slab în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 22 de grade, iar cea minimă va fi de

6...8 grade.

PROGNOZĂ METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL 07.04.2026 ORA 09:00 - 08.04.2026 ORA 09:00

ÎN ȚARĂ

Valorile termice vor fi în scădere față de ziua precedentă în toată țara. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și

pe alocuri ploi în jumătatea estică a teritoriului. La munte vor fi precipitații mixte, iar noaptea posibil și în zona

deluroasă a Moldovei. Vântul va avea intensificări la munte, în sud-vest, centru și nord-est, dar local și în celelalte

zone. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 19 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 grade în

depresiunile din estul Transilvaniei și 8 grade pe litoral. Izolat vor fi condiții de brumă, îndeosebi în zonele

depresionare.

PROGNOZĂ METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL 07.04.2026 ORA 09:00 - 08.04.2026 ORA 09:00

BUCUREȘTI

Valorile termice vor scădea față de ziua precedentă și se vor situa în jurul celor normale pentru această dată. Cerul

va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 18 grade și

cea minimă va fi de 3...6 grade.