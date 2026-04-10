Cum va fi vremea în noaptea de Înviere și de când se încălzește. ANM: Vor fi temperaturi de -4 grade, iar în unele zone ploi și ninsori

ANM: Vor fi temperaturi negative în nordul şi centrul ţării.

Meteorologul ANM, Alina Şerban, a declarat vineri, la Antena 3 CNN, că vremea se va încălzi în acest weekend unele regiuni din România, însă, în altele se vor înregistra temperaturi negative. Potrivit declaraţiilor sale, este vorba despre zonele aflate în nordul şi centrul ţării, unde, în noaptea de Înviere, mercurul va coborî chiar şi -4 grade Celsius. Pe de altă parte, ploile, frigul şi ninsorile vor continua până luni în anumite regiuni ale teritoriului.

"Într-adevăr, o vreme cu mult mai rece decât în mod normal pentru această perioadă, însă, temperaturile vor creşte uşor şi treptat atât mâine, cât şi poimâine, astfel încât, mâine, maximele se vor situa între 10 - 12°C şi 14 - 15, izolat, chiar 16 grade Celsius. Cele mai scăzute valori – în partea de est a teritoriului, cele mai ridicate – în vest.

În noaptea de Înviere, temperaturile minime – uşor mai ridicate faţă de azi-noapte şi noaptea care urmează, vor fi totuşi valori negative în nordul şi centrul teritoriului: -1, -2 grade, iar în depresiunile din estul Transilvaniei, chiar minus 3, minus 4 grade. Însă, în celelalte zone vor fi temperaturi uşor pozitive; cele mai ridicate valori se vor înregistra în zona litoralului, în noaptea de Înviere: 5-6 grade Celsius", a precizat Alina Şerban în cadrul intervenţiei de vineri după-amiaza, la Antena 3 CNN.

Specialista de Administrația Națională de Meteorologie a mai subliniat că România nu scapă în acest weekend de ninsori şi ploi.

"În condiţiile în care mai apar şi precipitaţii, mâine, în partea de sud şi de est a teritoriului, vor fi precipitaţii mai multe, însă, slab cantitativ, iar duminică, mai degrabă, vor apărea în jumătatea estică; vorbim de precipitaţii sub formă de ploaie, în general, în zonele joase de relief, iar în zonele deluroase: precipitaţii mixte, lapoviţă, ploaie şi ninsoare, în zonele montane, mai ales ninsori. Ele nu vor fi foarte însemnate cantitativ, dar se vor semnala pe tot weekendul", a mai spus Alina Şerban.

Potrivit declaraţiilor sale, în Ziua de Paşte, în România se vor înregistra aproape 20 de grade în unele regiuni.

"Iar duminică, temperaturile vor mai creşte uşor în regiunile vestice, astfel încât se vor situa la nivel naţional între 10 - 12 şi 15, 16, 17 grade Celsius; spuneam că cele mai ridicate temperaturi vor fi prin Banat şi prin Oltenia. Şi, în continuare, cele mai scăzute, în regiunile estice, adică: în Moldova, în Dobrogea, în estul Transilvaniei, în jumătatea de est a Munteniei", a mai afirmat meteorologul ANM, Alina Şerban