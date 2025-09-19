Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Meteorologii anunță când vine frigul

<1 minut de citit Publicat la 09:41 19 Sep 2025 Modificat la 10:06 19 Sep 2025

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 22 septembrie - 20 octombrie. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a publicat, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 22 septembrie - 20 octombrie.

Vemea în săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în toată țara, dar mai ales în jumătatea de vest a

teritoriului.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și sudvestice și în general deficitar în restul teritoriului.

Vemea în săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025

Temperatura medie a aerului se va situa în jurul mediilor climatologice ale acestei săptămână în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor.

Vremea în săptămâna 06.10.2025 – 13.10.2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru acest interval în toată țara.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile

Vremea în săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor avea o tendință ușor deficitară în toată țara.