Cum va fi vremea până pe 8 decembrie: Urmează patru săptămâni cu temperaturi mai mari decât cele normale

1 minut de citit Publicat la 08:24 11 Noi 2025 Modificat la 08:27 11 Noi 2025

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 10 noiembrie - 8 decembrie. Potrivit specialiștilor, pe tot parcursul perioadei se vor înregistra temperaturi mai mari decât cele obișnuite. De asemenea, în primele trei săptămâni probabilitatea de ploi va fi ridicată în unele zone.

Săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sud-estice, dar și deficitar în cele vestice și nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 17.11.2025 – 24.11.2025

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice și nord-vestice, dar și ușor deficitare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile intracarpatice, dar mai ales în extremitatea de nord a teritoriului, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi ușor deficitare.